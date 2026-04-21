Donald Trump: "Iran a încălcat armistiţiul de mai multe ori"
Negocieri sub semnul întrebării în Orientul Mijlociu. Teheranul nici nu se gândeşte să se aşeze la masa negocierilor, atât timp cât Statele Unite continuă blocada din strâmtoarea Ormuz.
Armistiţiul cu Iranul ar urma să expire mâine seară, iar şansele ca Donald Trump să prelungească termenul sunt scăzute. Ba mai mult, liderul de la Casa Albă le-a spus jurnaliştilor de la Bloomberg că se aşteaptă ca luptele să fie reluate dacă nu se ajunge la un acord.
Marţi, preşedintele american a postat pe reţeaua Truth Social că Iranul a încălcat armistiţiul de mai multe ori.
După ce s-a lăudat că înţelegerea sa cu Iranul va fi net superioară mai bună celei din perioada lui Barack Obama, Donald Trump a asigurat că va învinge categoric.
Pe fondul ameninţărilor de la Washington, Iranul nici nu se gândeşte să se aşeze la masa negocierilor. Teheranul a sugerat că e pregătit să arate o nouă faţă a capacităţilor sale pe câmpul de luptă, dacă discuţiile eşuează.
"Ne aflăm încă în stare de război. Chiar dacă se presupune că s-a anunțat un armistițiu, acesta a fost, din păcate, încălcat în repetate rânduri de către Statele Unite încă de la început", a declarat Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului.
Delegaţia americană, condusă din nou de vicepreşedintele JD Vance ar avea o nouă propunere de pace pentru iranieni - regimul de la Teheran să aibă dreptul de a îmbogăţi uraniul abia peste 10 ani.
"Președintele folosește toate mijloacele posibile pentru a obține un avantaj asupra regimului și a pune capăt acestui conflict. Este un negociator creativ", a spus Chris Wright, secretarul american al Energiei.
