Donald Trump Junior: "SUA ar putea abandona sprijinul pentru Ucraina"

Donald Trump Jr., fiul cel mare al fostului președinte american Donald Trump, a declarat că SUA ar putea renunța la sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia, în timpul unei conferințe în Orientul Mijlociu, relatează The Guardian.

Într-un atac lung împotriva scopului continuării luptei în Ucraina, Trump Jr. a afirmat că bogații "corupți" din Ucraina au părăsit țara, lăsând ceea ce ei considerau "clasa țăranilor" să ducă războiul.

Deși nu deține nicio funcție oficială în administrația tatălui său, Trump Jr. este o figură influentă în mișcarea MAGA. Comentariile sale reflectă antipatia unor membri ai echipei Trump față de guvernul ucrainean și apar într-un moment în care echipa de negociere a lui Trump exercită presiuni asupra Kievului pentru a ceda teritoriu, potrivit The Guardian.

Trump Jr. a afirmat că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski prelungește războiul pentru că știe că nu ar câștiga niciodată alegerile dacă acesta s-ar încheia. El a spus că Zelenski este văzut de stânga aproape ca o divinitate, dar a susținut că Ucraina este mult mai coruptă decât Rusia.

Fiul fostului președinte a criticat și politica externă a UE, atacând-o pe șefa diplomației europene, Kaja Kallas, afirmând că sancțiunile europene nu funcționează, deoarece au crescut doar prețul petrolului, bani din care Rusia își poate finanța războiul. El a descris planul european drept "vom aștepta ca Rusia să falimenteze - asta nu este un plan".

Trump Jr. a susținut că, în timpul campaniei electorale din 2022, doar trei persoane întâlnite considerau că războiul din Ucraina este o problemă de top 10. El a subliniat că riscul ca bărci din Venezuela să aducă drogul fentanyl în SUA este mult mai periculos decât orice se întâmplă în Ucraina sau Rusia.

De asemenea, Trump Jr. a afirmat, fără a oferi dovezi, că într-o singură zi în Monaco a observat că 50% dintre maşinile scumpe precum Bugatti și Ferrari aveau numere de înmatriculare ucrainene. "Credeți că acestea au fost câștigate în Ucraina?", a întrebat el.

Trump Jr.: "Bogații au fugit, lăsând clasa țăranilor să ducă războaiele"

"Auzeam toate zvonurile despre ce se întâmplă atunci când vedeam că fiecare plăcuță de înmatriculare din Monaco era ucraineană. Bogații au fugit și au lăsat ceea ce ei considerau că este clasa țăranilor să ducă aceste războaie. Nu exista niciun stimulent să oprească conflictul, atât timp cât banii continuau să vină și ei furau, nimeni nu verifica nimic, așa că nu era niciun motiv să se ajungă la pace.", a adăugat Trump Jr.

Întrebat dacă tatăl său, care a candidat promițând că poate aduce pace în Ucraina, ar putea pur și simplu să se retragă, Trump Jr. a spus că "poate" și a adăugat că Donald Trump este una dintre cele mai imprevizibile persoane din politica americană. El a declarat că SUA nu mai vor fi "prostul cu carnetul de cecuri".

