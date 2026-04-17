Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat vineri că, imediat ce condițiile vor permite, Regatul Unit și Franța vor lansa o misiune militară cu rol strict defensiv în Strâmtoarea Ormuz, cu scopul de a proteja libertatea de navigație. Preşedintele american Donald Trump a anunţat, pe Truth Social, că a fost "contactat de NATO" pentru ajutor.

Donald Trump respinge o propunere de ajutor pentru Strâmtoarea Ormuz: "Le-am spus să stea la distanţă"

Mai exact, preşedintele american Donald Trump s-a felicitat pentru anunţul Iranului al redeschiderii Strâmtorii Ormuz şi îşi atacă din nou aliaţii din NATO, anunţând că le respinge propunerea de ajutor în acest subiect, relatează AFP.

"Acum, că situaţia în Strâmtoarea Ormuz s-a terminat, am primit un apel de la NATO în care întreabă dacă avem nevoie de ajutor. LE-AM SPUS SĂ STEA LA DISTANŢĂ, MAI PUŢIN DACĂ VOR SĂ-ŞI SUMPLE NAVELE CU PETROL. Ei au fost inutili atunci când aveam nevoie de ei, un TIGRU DE HÂRTIE", scie pe platforma sa Truth Social şeful statului american.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat vineri că "de îndată ce condițiile vor permite", Franța și Regatul Unit vor lansa o misiune militară defensivă pentru a "proteja libertatea de navigație" în strâmtoarea Ormuz, conform Independent.

Președintele României, Nicușor Dan, a luat și el parte vineri la reuniunea internațională dedicată situației din Strâmtoarea Ormuz, inițiată de Starmer și Macron.

Starmer a spus, conform Sky News, că misiunea defensivă ar urma să acționeze pentru curățarea minelor și protejarea transportului maritim în zona Strâmtorii Ormuz.

