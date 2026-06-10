Noapte de foc în Orientul Mijlociu, zguduit de cele mai puternice bombardamente între Statele Unite şi Iran din ultimele luni. După schimbul de lovituri, Donald Trump a regimul islamic că va plăti scump pentru că trage de timp la negocierile de pace. Presa americană scrie că liderul de la Casa Albă ia în calcul să distrugă poduri şi centrale electrice.

Zeci de rachete balistice iraniene au zburat azi-noapte din Iran spre bazele americane din Bahrain, Iordania şi Kuweit. Printre ţinte, Flota a Cincea a Statelor Unite şi hangarele care adăpostesc avioanele de luptă F-35. Răspunsul Teheranului a venit după ce Washingtonul a aruncat în aer sisteme de apărare antiaeriană şi radare din apropierea Strâmtorii Ormuz.

"Preşedintele Trump a ordonat atacuri majore împotriva regimului iranian", transmite Trey Yingst, reporter Fox News. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Fox News că avioanele de luptă au lovit 20 de ţinte diferite.

Trump ameninţă Iranul, Teheranul refuză să cedeze

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Pe lângă ţintele militare, avioanele americane au distrus şi rezervoare într-o regiunea unde 20.000 de oameni au rămas fără apă potabilă.

Noile tensiuni au apărut după ce o dronă iraniană a doborât un elicopter american de luptă. Cei doi piloţi au fost salvaţi de o dronă marină, iar Teheranul susţine că fost un accident.

"În pline negocieri, dobori un elicopter Apache?! Este o lipsă de respect faţă de preşedintele Trump! Eram aproape de un acord", a punctat Jim Hanson, analist militar.

După ce Donald Trump a ameninţat din nou că distruge Iranul, preşedintele statului islamic i-a răspuns că nu renunţă la luptă.

Negocierile se lovesc de programul nuclear iranian

"Cu siguranţă, războiul nu este în interesul țării. Dar, dacă ei cred că, încălcându-ne demnitatea, teritoriul și patria, ne vom preda sau vom ceda, atunci nu au decât să viseze la asta!", a declarat Masoud Pezeshkian, preşedintele Iranului.

Înainte de atacuri, preşedintele şi vicepreşedintele Statelor Unite anunţaseră că acordul de pace este foarte aproape. New York Times scrie, însă, că negocierile sunt în continuare blocate la programul nuclear iranian. Washington cere regimului islamic să nu îmbogăţească uraniu 20 de ani, dar iranienii au acceptat doar 10 ani. În plus, americanii cer dezafectarea celor trei mari instalaţii nucleare şi inspecţii surpriză în Iran.