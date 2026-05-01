Acordul UE–Mercosur intră în vigoare: tarife vamale eliminate în proporție de 90%

Acordul comercial semnat între Uniunea Europeană și țările MERCOSUR, din America Latină, intră în vigoare, de vineri, 1 mai. Astfel, se deschide o piață comună de aproximativ 700 de milioane de consumatori. Documentul prevede eliminarea a peste 90% din tarifele vamale și ar putea duce la o creștere semnificativă a exporturilor europene în următoarele decenii.

Bruxelles-ul estimează că acordul va permite o creştere cu 39% a exporturilor europene către ţările Mercosur până în 2040, ajungând la 50 de miliarde de euro.

"Astăzi, acordul UE-Mercosur începe să fie aplicat provizoriu. Beneficiile sunt reale şi vizibile de acum înainte. Tarifele încep să scadă. Companiile câştigă acces la noi pieţe. Investitorii au predictibilitatea de care au nevoie. Aplicarea provizorie va demonstra beneficiile tangibile ale acordului", a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe reţelele sale de socializare.

Pentru a marca intrarea în vigoare a acordului, Von der Leyen şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, organizează vineri o videoconferinţă cu liderii celor patru ţări latino-americane.

Măsuri de salvgardare pentru a proteja fermierii europeni

UE a convenit asupra unor măsuri de salvgardare pentru a proteja fermierii europeni de potenţiale prejudicii cauzate de intrarea în vigoare a acordului, între care posibilitatea suspendării temporare a preferinţelor tarifare pentru produse agroalimentare precum carnea de vită, puiul, zahărul, ouăle şi citricele.

Comisia Europeană va trebui să lanseze o investigaţie privind necesitatea unor măsuri de protecţie dacă importurile de produse sensibile precum carnea de pasăre, carnea de vită, ouăle, citricele şi zahărul cresc cu 5% peste media pe trei ani şi, în acelaşi timp, preţurile de import sunt cu 5% sub preţul UE.

Componenta comercială a acordului de asociere va intra în vigoare provizoriu vineri, în aşteptarea ratificării finale de către Parlamentul European, care a sesizat Curtea de Justiţie a UE cu privire la legalitatea pactului.

