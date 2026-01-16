Donald Trump vorbeşte despre anularea alegerilor pentru Congres. Casa Albă susţine că preşedintele glumeşte

Până în prezent, în 2026, președintele Donald Trump a sugerat anularea viitoarelor alegeri de la jumătatea mandatului (midterms, n.r.) nu o dată, ci de două ori. Cea mai recentă abordare a acestei idei a avut loc într-un interviu acordat Reuters, în cadrul căruia a discutat despre îngrijorările legate de faptul că republicanii ar putea pierde locuri în alegerile de la jumătatea mandatului. El este citat argumentând că " nici măcar nu ar trebui să avem alegeri ", având în vedere cât de mult a realizat Administrația Trump.

Întrebată despre comentarii joi seară, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a ignorat remarcile, spunând reporterilor că președintele "pur și simplu glumește". Declarând că a fost prezentă la interviu la începutul acestei săptămâni, Leavitt a adăugat: "Spunea -facem o treabă atât de grozavă... poate ar trebui să continuăm-. Dar vorbea în glumă."

Un alt reporter a contestat acest răspuns, invocând importanța democrației și întrebând dacă președintele consideră ideea anulării alegerilor "amuzantă". Leavitt l-a criticat pe membrul presei pentru că a luat problema atât de "în serios", conform TIME.

Prima referire a lui Trump la anularea alegerilor a venit în discursul său din 6 ianuarie adresat republicanilor din Cameră, care s-au adunat la Centrul Kennedy pentru a discuta agenda lor pentru anul următor. Criticându-i pe democrați, Trump a spus că "au cea mai proastă politică" și a pus la îndoială "cum trebuie să candidăm împotriva acestor oameni".

Articolul continuă după reclamă

"Nu voi spune anularea alegerilor, ei ar trebui să anuleze alegerile, pentru că știrile false ar spune: -El vrea ca alegerile să fie anulate. Este un dictator-. Întotdeauna mă numesc dictator", a susținut el, adăugând că, dacă republicanii nu câștigă alegerile intermediare, opoziția va "găsi un motiv să-l pună sub acuzare".

Ce sunt alegerile midterms

Alegerile generale de la jumătatea mandatului (midterms, n.r.) sunt în centrul Congresului. În timp ce alegerile generale prezidențiale au loc la fiecare patru ani, alegerile de la jumătatea mandatului se desfășoară la intervalul de 2 ani. Alegerile "generale" au loc în toate statele și teritoriile în același timp. În timp ce alegerile primare de la jumătatea mandatului au avut loc la începutul anului și au stabilit candidații care urmau să candideze, alegerile generale de la jumătatea mandatului au loc în a doua marți din noiembrie, la fel ca alegerile prezidențiale, la fiecare 4 ani.

Congresul este ramura legislativă a guvernului american, formată din 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și 100 de senatori. Congresul asigură un control și echilibru asupra ramurii executive a guvernului american, condusă de președinte și vicepreședinte. O schimbare în componența Congresului poate crea o schimbare dramatică de putere într-o administraţie.

Alegerile sunt programate să aibă loc în Statele Unite, în mare parte, pe 3 noiembrie 2026. În aceste alegeri din SUA, programate să aibă loc în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui republican Donald Trump, toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților SUA și 35 din cele 100 de locuri din Senatul SUA vor fi contestate pentru a determina cel de-al 120-lea Congres al Statelor Unite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰