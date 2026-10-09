Navanethem Navi Pillay, juristă şi apărătoare a drepturilor omului din Africa de Sud, a câştigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2026.

Câştigătoarea premiului Nobel pentru Pace 2026 este Navanethem Pillay (Navi Pillay), fostă președintă a Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda - Profimedia

Navi Pillay, în vârstă de 85 de ani, născută în Africa de Sud, a fost recompensată pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional, a declarat Jorgen Watne Frydnes, președintele Comitetului Nobel Norvegian.

Cine este Navi Pillay

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A fost înalt comisar al ONU pentru drepturile omului între 2008 și 2014 și a ocupat anterior funcții de judecător la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională.

"Angajamentul lui Navi Pillay faţă de principiile juridice universale şi busola sa morală fermă reprezintă constante ale unei îndelungate cariere. Un fir comun leagă activitatea sa de început - când i-a apărat pe Nelson Mandela şi pe alţi luptători împotriva apartheidului - de activitatea sa în calitate de judecător în unele dintre cele mai importante procese internaţionale ale epocii noastre", potrivit Comitetului Nobel norvegian.

"Născută într-o familie de origine tamilă indiană în perioada apartheidului din Durban, Africa de Sud, Pillay a devenit avocată şi pionieră în domeniul juridic, confruntându-se cu o profundă discriminare structurală, segregare şi excluziune.

Un fir comun se întinde de la activitatea sa timpurie de apărare a lui Nelson Mandela şi a altor persoane care s-au opus apartheidului până la activitatea sa în calitate de judecătoare în unele dintre cele mai importante cauze judiciare internaţionale ale epocii noastre", arată comunicatul care justifică alegerea lui Navanethem Navi Pillay.

Câte femei au primit Premiul Nobel

Navi Pillay a tras la răspundere state şi lideri naţionali şi a adus speranţă victimelor violenţei şi conflictelor. În toate funcţiile pe care le-a deţinut, ea a subliniat responsabilitatea indivizilor şi a statelor de a respecta statul de drept, a mai declarat sursa citată.

Potrivit statisticilor oficiale ale Comitetului Nobel, este a 21-a femeie care primeşte distincţia. Nobelul pentru pace de anul trecut, acordat Mariei Corina Machado, figură a opoziţiei din Venezuela, a fost unul unic în istoria de 125 de ani a distincţiei, fiind acordat pe fondul unor presiuni repetate, fără precedent, exercitate de Trump, care voia cu ardoare să obţină el premiul.

Trump nu a luat Nobelul pentru Pace nici anul acesta

Donald Trump a ratat din nou Premiul Nobel pentru Pace. În 2025, Machado i-a dăruit lui preşedintelui american medalia de aur, în încercarea de a obţine sprijin pentru eforturile sale în favoarea unei Venezuelei democratice. Deşi administraţia americană a susţinut-o pe Maria Corina Machado, Trump a fost nemulţumit că nu a primit el însuşi premiul Nobel pentru Pace.

Candidatura sa la Nobel a fost propusă şi anul acesta, fiind susţinută de Israel, Pakistan şi Cambodgia, dar preşedintele american era cotat cu şanse mici de a câştiga.