Două drone neidentificate s-au prăbușit duminică în apropiere de Kouvola, în sudul Finlandei, au anunțat autoritățile militare finlandeze. Premierul Petteri Orpo a declarat că este posibil ca acestea să fie drone ucrainene care nu și-au atins ținta pe teritoriul Rusiei, potrivit AFP, informează Agerpres.

"Drone au pătruns pe teritoriul finlandez. Luăm acest lucru foarte în serios", a anunţat într-un comunicat Antti Hakkanen, ministrul finlandez al Apărării. Conform ministrului, forţe de securitate au fost trimise la faţa locului.

Premierul Petteri Orpo a declarat postului public Yle că "probabil este vorba despre drone ucrainene, însă ancheta va stabili".

Finlanda, frontieră comună de 1.340 de kilometri cu Rusia

Orpo a subliniat că Ucraina a desfăşurat în ultimele zile atacuri cu dronă împotriva unor infrastructuri ruseşti în zone apropiate de frontiera finlandeză şi că dispozitive ruseşti de bruiaj ar fi putut deturna unele dintre aceste aparate de la traiectorie.

"Ancheta cu privire la aceste evenimente este în curs, iar informaţii mai ample vor fi comunicate după ce vor fi verificate", a anunţat ministrul Apărării, Antti Hakkanen.

Potrivit Ministerului Apărării, "mai multe obiecte care zburau la joasă altitudine şi cu viteză mică au fost observate în saţiul aerian finlandez, în zona maritimă şi în sud-estul ţării, duminică dimineaţa".

Forţele Aeriene au trimis un avion de vânătoare de tip F/A-18 Hornet într-o misiune de identificare, potrivit aceleiaşi surse.

"O dronă a căzut la nord de Kouvola, iar alta la est. Poliţia a încercuit zonele pentru nevoile anchetei", a anunţat ministerul Apărării.

