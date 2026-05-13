Irakul şi Pakistanul au încheiat acorduri cu Iranul pentru transportul petrolului şi gazelor naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor surse citate de Reuters . Aceste înțelegeri arată nivelul de control al Teheranului asupra uneia dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Irak şi Pakistan au încheiat acorduri energetice separate cu Iran pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz - Shutterstock

Cu majoritatea exporturilor sale de petrol transportate de obicei prin strâmtoare, Irakul a fost printre producătorii cei mai afectați de închiderea acesteia. Pakistanul, care a încercat să medieze conflictul, depinde puternic de importurile de energie din Golf și s-a confruntat cu creșteri puternice ale costurilor la combustibili.

Însă, după acordul semnat între Bagdad și Teheran, două petroliere irakiene gigantice, fiecare încărcat cu aproximativ 2 milioane de barili de ţiţei, au traversat duminică strâmtoarea. În paralel, două nave cu gaze naturale lichefiate din Qatar se îndreaptă către Pakistan, în urma unei înţelegeri separate dintre Islamabad şi Iran. Pakistanul primea aproximativ 10 cargouri de LNG (gaz natural lichefiat) pe lună înainte de război și acum trebuie să facă față cererii mari de electricitate din timpul verii, folosită pentru răcire.

Irakul încearcă acum să obțină aprobarea Iranului pentru mai multe transporturi, a declarat pentru Reuters un oficial irakian, familiarizat cu acordul inițial și cu discuțiile actuale. Guvernul încearcă astfel să protejeze veniturile din petrol, care reprezintă 95% din bugetul țării. Sursele au spus că nici Irakul, nici Pakistanul nu au făcut plăți directe către Iran sau către Garda Revoluționară Islamică (IRGC) pentru aceste tranzituri.

Articolul continuă după reclamă

Și alte țări se gândesc să încheie acorduri cu Iran

Conflictul dintre SUA, Israel şi Iran a redus drastic exporturile energetice din regiune, care asigură în mod normal aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol şi LNG.

Surse din industrie afirmă că Iranul trece de la ameninţarea blocării Strâmtorii Ormuz la controlul efectiv al accesului prin această rută strategică. Potrivit datelor de transport maritim, traficul prin Ormuz a scăzut la aproximativ 5% din nivelul normal.

Reuters notează că tot mai multe state analizează acorduri similare cu Iranul pentru a asigura tranzitul energetic, pe fondul creşterii preţurilor la petrol şi gaze şi al perturbărilor majore de aprovizionare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰