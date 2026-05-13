Universitatea Craiova - U Cluj 6-5 (d. l. d). Oltenii au câştigat Cupa României după loviturile de departajare

Universitatea Craiova a câştigat Cupa României la fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în finala în care scorul a fost "alb", 0-0, atât după cele 90 de minute regulamentare, cât şi la capătul prelungirilor, scrie Agerpres.

Diferenţa a fost făcută de portarul Laurenţiu Popescu, care a apărat ultima lovitură de departajare, executată de Iulian Cristea. În rest cele două echipe nu au reuşit să se departajare, având ocazii de gol în cele 120 de minute, dar nu foarte mari.

Universitatea Craiova a câştigat trofeul pentru a opta oară, după cele din 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 şi 2021. Echipa din Bănie a mai disputat două finale, în 1975 şi 1985.

Universitatea Cluj rămâne cu o singură Cupă a României, obţinută în 1965, ''şepcile roşii'' disputând alte şase finale, în 1934, 1942, 1949, 2015, 2023 şi 2026.

