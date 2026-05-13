Au apărut noi imagini cu momentul în care un bărbat de 40 de ani din județul Bacău a murit electrocutat în timp ce monta instalații de Crăciun pe clădirea firmei la care lucra, care era, de asemenea, și casa șefului său. Tragedia a avut loc în decembrie 2025, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost făcute publice abia acum.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, scara pe care muncitorii se urcaseră pentru a monta instalațiile a atins firele de înaltă tensiune. În acel moment, bărbatul de 40 de ani ținea scara, iar după puţin timp se pot observa degajări de fum la nivelul picioarelor sale. Ulterior, acesta cade la pământ, iar fumul se intensifică, hainele sale părând să ia foc.

Tragedia a avut loc într-un sat de lângă Onești. Doi bărbaţi, în vârstă de 40, respectiv 44 de ani, s-au urcat pe o scară pentru pentru a monta instalaţiile luminoase de Crăciun pe casa şefului lor, care figura de asemenea şi ca sediul firmei la care erau angajaţi. Într-un moment de neatenţie, câteva fire de tensiune au atins scara. Din păcate, pentru bărbatul de 40 de ani nu s-a mai putut face nimic.

În urma incidentului, colegul său de 44 de ani a fost rănit şi a fost dus de urgenţă la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

