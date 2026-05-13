Cursă în viteză terminată fatal pentru doi tineri din Focşani. Un băiat de 22 de ani şi iubita lui cu doi ani mai mică au ars de vii după ce maşina în care se plimbau împreună cu un cuplu de prieteni a luat foc în urma unui accident. Autoturismul a fost cuprins de flăcări când a lovit un cap de pod. Şoferul şi pasagera de pe scaunul din dreapta nu au avut nicio şansă.

Accidentul extrem de grav a avut loc la intrarea în comuna Vârteșcoiu din Vrancea. Iar martorii spun că au văzut mașina venind în curbă cu foarte mare viteză. Era deja în derapaj, după care nu au mai putut să o mai controleze, iar șoferul s-a lovit de un cap de pod. În urma impactului, mașina a luat foc instantaneu, iar cei care erau aici în zonă au sărit să ajute victimele. Au reușit să scoată de pe bancheta din spate doi tineri, o fată și un băiat cu vârste de 20 de ani.

Erau amândoi inconștienți. I-au scos pe marginea șoselei, astfel încât să nu fie afectați de incendiu. Flăcările erau deja în interiorul mașinii, în habitaclu, și n-au mai reușit, din păcate, să-i scoată și pe cei aflați pe banchetele din față.

Vorbim despre șofer și o altă pasageră care au murit arși de vii. Accidentul a avut loc la intrarea în localitate, o zonă în care se circulă cu foarte mare viteză, după cum spune și primarul comunei. A și înștiințat poliția în repetate rânduri pentru a monta limitatoare sau pentru a veni cu radarul mai des.

Articolul continuă după reclamă

E o zonă periculoasă, spun și localnicii, unde a avut loc acest accident extrem de grav, în urma căruia doi tineri au murit arși de vii în mașină, iar alți doi tineri se află acum la spital în stare foarte gravă, în secția de terapie intensivă. Urmează să fie operații de către medici, dar care spun că sunt șanse minime de supraviețuire.

Adrian Obreja Like Jurnalismul este un mod de viață! Simplu! Am hotărât că vreau sa fiu jurnalist în perioada liceului. Și asta am făcut, mi-am urmat visul. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰