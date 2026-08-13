Satul în care "nimeni nu moare". Secretul localnicilor care ajung la 100 de ani

Într-un mic sat din sudul Italiei, bătrânețea pare să aibă o altă definiție. În Acciaroli, pe coasta Cilento, cei mai mulţi localnici ajung la 90 sau chiar 100 de ani, iar cercetătorii încearcă de ani buni să afle care este explicația longevităţii lor.

Acciaroli este un sat pescăresc aflat în Parcul Național Cilento, la aproximativ 140 de kilometri de Napoli, potrivit International Living. Casele vechi, plantațiile de măslini, marea și străduțele înguste creează imaginea unei așezări tipice din sudul Italiei, mult mai puțin aglomerată decât destinațiile turistice celebre din apropiere.

Satul a devenit însă cunoscut în întreaga lume nu doar pentru frumusețea sa, ci și pentru longevitatea localnicilor. Vizitatorii care ajung în Acciaroli se așteaptă să întâlnească numeroși oameni foarte în vârstă. Surpriza este că mulți dintre aceștia nu arată așa cum ne-am imagina un... bătrân.

Localnicii în vârstă sunt activi, viguroși și implicați în activitățile de zi cu zi. Unii continuă să își îngrijească grădinile, să lucreze printre măslini sau să aibă grijă de animale chiar și la vârste înaintate.

Articolul continuă după reclamă

Şi dieta este un alt "ingredient" pentru o viaţă lungă şi sănătoasă în Acciaroli. Mesele includ pește proaspăt, în special anșoa, ulei de măsline, fructe și legume, dar și carne de iepure sau pui crescut în gospodărie. Rozmarinul este folosit frecvent la gătit.

În alimentația tradițională apar și produse din lapte de oaie și capră. Vinul roșu este, de asemenea, consumat în mod obișnuit, deși acesta nu poate fi considerat în sine o explicație pentru longevitate. Un alt element important este faptul că multe dintre alimente sunt locale și proaspete.

Cercetătorii care au analizat fenomenul din Cilento au ajuns la o concluzie importantă: longevitatea nu pare să aibă o singură cauză. În ecuație intră nu numai alimentația şi activitatea fizică zilnică, ci şi mediul mai puţin poluat, relațiile sociale și nivelul mai redus de stres.