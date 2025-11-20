Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Cehia. Peste 40 de persoane rănite, între care patru în stare gravă

Două trenuri de pasageri au intrat în coliziune joi în Cehia, zeci de persoane fiind rănite, patru dintre ele grav, au anunţat oficialii şi presa locală.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 17:43
Zeci de persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit în Cehia Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Cehia. Peste 40 de persoane rănite, între care patru în stare gravă - Profimedia Galerie (2)

Potrivit Radio Praga International, 47 de persoane au fost rănite în coliziunea feroviară care a avut loc în regiunea Boemia de Sud, joi dimineaţa devreme.

Accidentul s-a produs puţin după ora 6 dimineaţa, când un tren expres care circula între České Budějovice şi Plzeň a intrat în coliziune cu un tren local pe linia dintre Zliv şi Dívčice, a informat agenţia de ştiri CTK.

Serviciile de urgenţă au declarat că accidentul a avut loc într-o regiune situată la aproximativ 132 km sud de capitala Praga.

Articolul continuă după reclamă

Imaginile de la faţa locului arată în principal pagube la partea frontală a trenurilor. Pompierii au intervenit pentru a descarcea mecanicul unuia dintre trenuri.

Petra Kafková, purtătoarea de cuvânt a echipelor de salvare din Boemia de Sud, a declarat reporterilor că paramedicii au acordat îngrijiri medicale unui număr de 47 de persoane implicate în accident, dintre care 27 au fost transportate la spital. Patru persoane au suferit leziuni grave, iar nouă au răni moderate.

Ministrul Transporturilor, Martin Kupka, a declarat pe X că accidentul este încă în curs de investigare, dar informaţiile preliminare sugerează că unul dintre trenuri nu a respectat probabil un semnal în poziţie de oprire.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cehia trenuri accident victime
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Ştiri externe » Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Cehia. Peste 40 de persoane rănite, între care patru în stare gravă