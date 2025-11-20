Două trenuri de pasageri au intrat în coliziune joi în Cehia, zeci de persoane fiind rănite, patru dintre ele grav, au anunţat oficialii şi presa locală.

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Cehia. Peste 40 de persoane rănite, între care patru în stare gravă - Profimedia

Potrivit Radio Praga International, 47 de persoane au fost rănite în coliziunea feroviară care a avut loc în regiunea Boemia de Sud, joi dimineaţa devreme.

Accidentul s-a produs puţin după ora 6 dimineaţa, când un tren expres care circula între České Budějovice şi Plzeň a intrat în coliziune cu un tren local pe linia dintre Zliv şi Dívčice, a informat agenţia de ştiri CTK.

Serviciile de urgenţă au declarat că accidentul a avut loc într-o regiune situată la aproximativ 132 km sud de capitala Praga.

Imaginile de la faţa locului arată în principal pagube la partea frontală a trenurilor. Pompierii au intervenit pentru a descarcea mecanicul unuia dintre trenuri.

Petra Kafková, purtătoarea de cuvânt a echipelor de salvare din Boemia de Sud, a declarat reporterilor că paramedicii au acordat îngrijiri medicale unui număr de 47 de persoane implicate în accident, dintre care 27 au fost transportate la spital. Patru persoane au suferit leziuni grave, iar nouă au răni moderate.

Ministrul Transporturilor, Martin Kupka, a declarat pe X că accidentul este încă în curs de investigare, dar informaţiile preliminare sugerează că unul dintre trenuri nu a respectat probabil un semnal în poziţie de oprire.

