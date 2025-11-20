Accident feroviar grav în Cehia. Conductorul unui tren ar fi ignorat culoarea roşie a semaforului şi s-a ciocnit frontal cu altă garnitură. 57 de persoane au ajuns la spital, iar cinci dintre ele sunt în stare gravă.

Sute de oameni se aflau în trenul de pasageri care plecase de la Pilzen spre České Budějovice. La puţin timp după ora şase dimineaţa, garnitura a fost lovită de un expres. Din fericire, vitezele cu care se deplasau cele două trenuri nu erau mari. Coliziunea a avariat ambele locomotive şi a zdruncinat serios vagoanele. Câteva geamuri s-au făcut ţăndări iar oamenii au fost aruncaţi printre scaune.

"Accidentul a fost raportat la ora 6 şi 19 minute. Primele echipaje de salvare au ajuns după 10 minute, iar evacuarea a durat cel puţin 45 de minute", a declarat Petra Kavkova, purtător de cuvânt Ambulanţa Boemia de Sud.

Mecanicul trenului expres a rămas încarcerat şi a fost scos cu greu de echipele de salvare. A fost dus la spital în stare critică.

"În prima fază am avut doi răniţi grav, 15 cu răni moderate şi aproape 40 cu răni superficiale. Triajul se face la faţa locului", a mai spus Petra Kavkova.

În urma primelor concluzii, conductorul expresului a intrat pe o linie greşită.

"Cea mai probabilă cauză este depășirea unui semnal de oprire în cazul trenului expres. Dar, bineînțeles, numai ancheta inspecției feroviare și a poliției va stabili cauza finală a accidentului rutier", susţine Martin Kupka, ministrul Transporturilor.

Sistemul de semnalizare în acea zonă este în lucru, implementarea unui modul european urmând să fie finalizată până în 2030.

