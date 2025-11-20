42 de persoane au fost rănite, după ce două trenuri s-au ciocnit în Cehia. Două dintre ele sunt în stare gravă. Traficul feroviar este blocat.

Accidentul a avut loc în apropierea orașului České Budejovice în jurul orei locale 6:20. Un tren expres s-a ciocnit joi cu un alt tren de pasageri în sudul Cehiei, rănind zeci de persoane, au declarat oficialii cehi citați de AP.

Două persoane, în stare gravă

Două persoane au fost grav rănite, în timp ce aproximativ 40 au suferit răni ușoare, a transmis serviciul regional de salvare.

Traficul între České Budejovice și Plzen a fost oprit și, în cel mai bun caz, se va relua relua după-amiază, au avertizat autoritățile.

Autoritățile investighează cauza accidentului.

