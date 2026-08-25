Degeaba au milioane de fani. Şi vedetele suferă din dragoste. Sau, mai degrabă, de lipsa ei. Tom Cruise le-a mărturisit apropiaţilor că se simte adesea singur şi că nu îşi găseşte liniştea din cauza faptului că nu reuşeşte să îşi găsească o nouă soţie.

Pe marele ecran, Tom Cruise este erou. Producţiile lui au umplut sălile de cinema în lumea întreagă şi au adus încasări de peste 13 miliarde de dolari. În viaţa de zi cu zi, superstarul nominalizat de trei ori la Oscar nu are parte de la fel de multă acţiune. "Tom este frustrat că viața lui amoroasă nu a fost ușoară, pentru că adesea se simte singur. I-ar plăcea să se căsătorească din nou, vrea să fie îndrăgostit", au povestit apropiaţii lui. De altfel, Victoria Beckahm chiar a încercat să îi prezinte mai multe femei dar fără succes. Actorul de 64 de ani a recunoscut însă că are şi o parte sensibilă.

Tabloidele americane susţin însă că şi religia joacă un rol în eşecurile lui amoroase

De-a lungul timpului, Cruise s-a iubit cu cele mai frumoase femei de la Hollywood şi a fost căsătorit de trei ori, cu actriţele Mimi Rogers, Nicole Kidman şi Katie Holmes. Refuză însă să vorbească public despre relaţiile lui. Iar reporterii care au insistat au fost imediat puşi la punct. Tot prietenii au dezvăluit şi de ce eşuează relaţiile lui - Cruise a pus întotdeauna cariera pe primul loc. Pentru producţiile lui a învăţat să piloteze avioane, să meargă cu motocicleta şi să sară cu paraşuta. Îşi face singur cascadoriile şi urmăreşte zilnic câte un film.

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Tabloidele americane susţin însă că şi religia joacă un rol în eşecurile lui amoroase. Starul din Misiune Imposibilă face parte din Biserica Scientologică, lucru care devine adesea o problemă pentru partenerele lui.