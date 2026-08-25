Scene demne de filmele cu mafioţi lângă celebra insulă Ibiza. Iar în rolul principal joacă un român, după cum susţine presa spaniolă. Conaţionalul nostru a furat o ambarcaţiune evaluată la peste un milion de euro. Şi însoţit de o femeie a plecat din portul Mallorca.

Cu poliţia pe urme, hoţul a încercat să dispară în larg. Dar a fost localizat cu ajutorul dispozitivelor gps ale bărcii şi al unui elicopter. Două nave ale Gărzii Civile spaniole au fost lovite de infractor în timpul urmăririi.

Hoţul s-a predat după mai bine de jumătate de oră. Şi urmează să fie cercetat pentru furt, agresiune asupra forţelor de ordine şi nerespectarea unui ordin legal.