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Video Un român a furat un iaht de peste un milion de euro din Mallorca. Urmărire ca-n filme lângă Ibiza

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Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.08.2026, 20:40 | Modificat la 25.08.2026, 20:47

Scene demne de filmele cu mafioţi lângă celebra insulă Ibiza. Iar în rolul principal joacă un român, după cum susţine presa spaniolă. Conaţionalul nostru a furat o ambarcaţiune evaluată la peste un milion de euro. Şi însoţit de o femeie a plecat din portul Mallorca.

Cu poliţia pe urme, hoţul a încercat să dispară în larg. Dar a fost localizat cu ajutorul dispozitivelor gps ale bărcii şi al unui elicopter.  Două nave ale Gărzii Civile spaniole au fost lovite de infractor în timpul urmăririi.

Hoţul s-a predat după mai bine de jumătate de oră. Şi urmează să fie cercetat pentru furt, agresiune asupra forţelor de ordine şi nerespectarea unui ordin legal.

Anda Anghelache
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