Uriaș ca un pepene, crocant ca un castravete și foarte rezistent. Stă în cămară până la un an, fără pic de frig. Se numește pepene de iarnă sau dovleac de ceară. E o cultură exotică pe care România o studiază de peste opt ani. Acum, fermierii i-au prins gustul şi comandă deja semințe pentru culturile de anul viitor.

Pepenele de iarnă, care sare de 20 de kilograme bucata, este cultivat în serele Stațiunii de Cercetare de la Buzău. Uriaşii sunt sprijiniți în saci, ca să nu frângă plantele.

"Nu ştim exact cum va arăta agricultura în 20 sau 30 de ani, însă ştim sigur că ar trebui să fie mai rezistente la secetă şi la condițiile pedoclimatice imprevizibile. Tocmai de aceea, la stațiunea legumicolă testăm de acum plante, soiuri de legume care pot fi adaptate condițiilor climatice într-o continuă schimbare", a declarat Bianca Kivu, cercetător Stațiunea de Cercetare Buzău.

În bucătărie, fructul poate înlocui lejer castravetele sau dovleacul. În preparatele asiatice e nelipsit. Dincolo de farfurie, fructul e prețuit și pentru bogăția de nutrienți.

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"Recomandăm ca fructul să fie consumat în stare proaspătă, întrucât conținutul de vitamine este mult mai ridicat. Fructul poate fi consumat în tratarea bolilor gastrice și chiar a depresiei. Totodată, poate fi și conservat prin murare sau, de ce nu, prin congelare", a mai spus Bianca Kivu.

Planta crește și în sere, și în câmp.

"Ar fi puțin mai nepretențioși față de ceea ce cultivăm noi, producția am înțeles că ar fi asemănătoare cu a noastră. O să punem undeva spre sfârșitul sezonului cultura aceasta, deoarece să reziste mai mult pe piață. Am vorbit deja cu cineva să comandăm, puține, într-adevăr, pentru prima dată, să vedem ce randament dau pe piață", a spus Ionuț Diță, cultivator de pepeni.

În piață însă, părerile sunt împărțite.

"Foarte greu o să fie de vândut la piață, pentru că toată lumea se plânge de greutate, nu că ar fi scump", a spus un comerciant.

"Sinceră să fiu, n-aș fi de acord, tot ce este forțat nu este bun pentru noi, pentru sănătatea noastră", a spus o doamnă.

Cu o recoltă generoasă și rezistență la secetă, pepenele de iarnă are toate șansele să devină obișnuință în bătătura fermierilor.