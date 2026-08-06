Drona din Leipzig, descoperită lângă baza NATO, conţinea explozibil Semtex. Avea detonatorul stricat

Autorităţile antiteroriste germane, care conduc ancheta în privinţa dronei încărcate cu explozibil descoperită în timpul nopţii de marţi spre miercuri pe aeroportul din Leipzig, o bază importantă pentru NATO, au constat că detonatorul dispozitivului nu a funcţionat şi acest lucru a împiedicat explozia, scrie POLITICO citând Die WELT.

Drona conţinea Semtex, explozivul folosit în bomba care a doborât zborul Pan Am 103 deasupra localităţii Lockerbie, din Scoţia, în 1988, ucigând toate cele 259 de persoane aflate la bord şi 11 persoane de la sol.

Un angajat al aeroportului a descoperit marţi seara târziu drona care transporta un dispozitiv exploziv într-o zonă de marfă cu acces restricţionat, potrivit Parchetului din Dresda şi poliţiei statului Saxonia. Un robot al poliţiei specializat în dezamorsarea bombelor a examinat drona înainte ca ofiţerii să dezarmeze dispozitivul prin îndepărtarea detonatorului.

Autorităţile aeroportuare au suspendat temporar zborurile şi au deviat mai multe aeronave. Unul dintre avioanele deviate, un avion de marfă al companiei DHL, a intrat în coliziune cu un alt obiect zburător în timp ce se îndepărta de aeroport. După aterizarea pe aeroportul din Hanovra, autorităţile au constatat urme de impact pe botul aeronavei.

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Autorităţile au declarat pentru WELT că detonatorul dispozitivului nu a funcţionat, împiedicând astfel o explozie. De asemenea, au precizat că drona a fost găsită la doar câţiva metri de un avion de transport ucrainean de tip Antonov.

Aeroportul din Leipzig găzduieşte baza de operaţiuni a Programului Strategic de Transport Aerian Internaţional al NATO (SALIS), care oferă ţărilor participante acces la avioane de marfă Antonov pentru transportul echipamentului militar. Aeroportul este cel mai mare nod aerian european al DHL şi serveşte drept bază de întreţinere a aeronavelor pentru unele avioane ucrainene de tip Antonov.

Potrivit publicaţiei WELT, autorităţile de securitate au clasificat intern incidentul ca fiind o tentativă de atac. Până miercuri seara, nu fusese reţinut niciun suspect.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, şi-a întrerupt vacanţa de vară din Italia pentru a se întâlni cu oficialii din Leipzig.

Ministrul de interne al Saxoniei, Armin Schuster, a descris incidentul într-o declaraţie ca fiind „un incident de securitate foarte grav”.

Rusia, arătată cu degetul

Ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksii Makeiev, a presupus că Moscova ar putea fi în spatele incidentului. "Sper că toate autorităţile din Germania vor stabili acum şi ele faptele. Dar cine altcineva ar fi putut fi în afară de Rusia?", s-a întrebat el la WELT TV.

Ambasada Rusiei în Germania nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, menţionează POLITICO.

Experţii în securitate şi politicienii din CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, suspectează de asemenea că Rusia se află în spatele incidentului cu drona de la aeroportul din Leipzig. Roderich Kiesewetter, politician CDU specializat în politica de apărare, a solicitat guvernului federal să consulte partenerii din cadrul NATO în conformitate cu articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, scrie WELT.

Articolul 4 din Tratatul NATO permite fiecărui stat membru să solicite consultări cu partenerii din alianţă atunci când consideră că integritatea sa teritorială este ameninţată. Acesta este considerat o etapă preliminară a declanşării situaţiei prevăzute la articolul 5, care este clauza de apărare reciprocă.

Kiesewetter bănuieşte că Rusia se află în spatele dronei încărcate cu explozibil. "Consider că ameninţarea la adresa Germaniei reprezentată de atacurile hibride dirijate de Rusia este gravă", a declarat politicianul CDU. "Şi în cazul tentativei de atac cu drona de la aeroportul din Leipzig, pornesc de la premisa că este vorba de un atac hibrid ţintit, adică de o tentativă de act terorist, dirijat din Rusia", a spus el.

Şi ministrul federal de interne, Alexander Dobrindt (CSU), a vorbit miercuri seara, după o şedinţă de evaluare a situaţiei de la aeroport, despre un "scenariu de atac hibrid". Cu toate acestea, el nu a afirmat în mod categoric că Rusia ar fi în spatele acestui incident, ci a menţionat o "competiţie" care "ar putea include şi puteri străine" şi a subliniat că doreşte să aştepte rezultatele anchetei ulterioare.

Heiko Teggatz, preşedintele federal al Sindicatului Poliţiştilor Germani (DPolG), consideră că Germania este slab pregătită. "Incidentul mă îngrijorează foarte mult", a declarat el pentru ziarul Augsburger Allgemeine. "Pentru mine este clar: nu mai putem vorbi despre o ameninţare abstractă la adresa infrastructurii noastre critice. Această ameninţare este foarte concretă", a spus el.

Ralph Beisel, directorul general al Asociaţiei Aeroporturilor (ADV), a solicitat ca sisteme de apărare împotriva dronelor să fie instalate cât mai repede posibil şi să fie aduse la starea de funcţionare deplină. În prezent, aeroporturile din Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Leipzig/Halle şi Köln/Bonn aşteaptă încă echipamentele promise de Ministerul Federal de Interne, constând în sisteme de detectare şi apărare împotriva dronelor.