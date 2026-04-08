Casa Albă mai duce o luptă, cu Uniunea Europeană. Vicepreşedintele american JD Vance a venit în Ungaria pentru a-l susţine pe Viktor Orban înainte de alegeri. Oficialul american acuză oficialii de la Bruxelles că încearcă să-l înlăture pe Orban şi să fure votul maghiarilor. Sprijinul americanilor vine într-un moment critic pentru premierul maghiar, care riscă să piardă puterea după 16 ani.

De la tribuna din Budapesta, vicepreşedintele american JD Vance a acuzat Bruxellesul că se implică în alegerile parlamentare din Ungaria, pentru a influenţa rezultatul scrutinului.

"Birocrații de la Bruxelles au încercat să distrugă economia Ungariei, au încercat să reducă independența energetică a țării și să crească costurile pentru consumatorii maghiari. Au făcut toate astea, pentru că îl urăsc pe acest om", a declarat vicepreşedintele american JD Vance.

JD Vance a venit să-l susţină pe Viktor Oban pe ultima sută de metri a campaniei electorale. Miza este uriaşă. Sunt cele mai importante alegeri parlamente de la căderea comunismului, iar fiecare decizie poate schimba soarta scrutinului. În faţa a peste 5.000 de maghiari, vicepreşedintele l-a sunat pe Donald Trump. Iniţial i-a răspuns mesageria vocală.

Articolul continuă după reclamă

Prin vizita sa la Budapesta, JD Vance încalcă mai multe reguli de protocol care nu le permit oficialilor americani să viziteze o țară cu doar câteva zile înainte de alegeri. Liderul opoziției maghiare a reacționat dur.

"Îi îndemn cu tărie pe toți actorii politici internaționali - de la Ucraina la Serbia, de la Rusia la Statele Unite - să nu încerce să se amestece în alegerile din Ungaria. Nu suntem un laborator de testare sau o arenă pentru jocuri geopolitice. Aceasta este țara noastră", a declarat Peter Magyar, liderul opoziţiei ungare.

Vizita lui JD Vance vine în aceeași zi în care a fost publicată o discuţie telefonică în care Viktor Orban i-a propus lui Vladimir Putin să fie "șoarecele" care ajută "leul" rus în orice mod.

Cu toate astea, ultimele sondaje electorale arată ca partidul lui Peter Magyar ar urma să câştige alegerile de duminică. Diferenţa dintre el şi formaţiunea Fidesz e de aproape 10-12 procente. Viktor Orban se află la conducerea Ungariei de 16 ani.

Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc duminică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰