Recrutarea ultraortodocşilor în armata Israeului este în continuă creştere, deşi aceştia se opun vehement

Armata israeliană a anunţat că recrutarea bărbaţilor ultraortodocşi a crescut cu 24% anul acesta de la începutul lunii aprilie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, într-un moment în care ocolirea serviciului militar obligatoriu de către acest grup religios este o temă centrală în dezbaterea politică israeliană, relatează agenţia EFE.

de Redactia Observator

la 27.05.2026 , 17:27
Conform unei reguli stabilite de David Ben-Gurion, fondatorul Statului Israel, ultraortodocşii erau scutiţi de serviciul militar obligatoriu în Israel dacă se dedicau studiului textelor sacre ale iudaismului. Însă Curtea Supremă a dispus în iunie 2024 terminarea acestei practici şi recrutarea în armată a studenţilor din şcolile talmudice.

Prin urmare, armata a început să le trimită ultraortodocşilor ordine de încorporare, în timp ce s-au înmulţit protestele prin care aceştia îşi manifestă opoziţia faţă de includerea lor în orice formă de serviciu militar.

Ultraortodocşii reprezintă aproximativ 14% din populaţia Israelului, respectiv aproape 1,3 milioane de persoane. În urma deciziei Curţii Supreme din iunie 2024, partidele ultraortodoxe au făcut presiuni asupra premierului Benjamin Netanyahu pentru a adopta o lege care să garanteze scutirea de la serviciul militar, deşi o mare parte a societăţii şi a opoziţiei cer ca întreaga populaţie să facă serviciul militar obligatoriu în condiţii egale.

Conform datelor publicate de armata israeliană, anul acesta de la începutul lunii aprilie s-au înrolat 433 de recruţi ultraortodocşi, dintre care 272 în unităţi de luptă, o creştere de 24% faţă de perioada similară din 2025. Totuşi, armata israeliană estimează că există între 80.000 şi 90.000 de persoane care s-au sustras recrutării, dintre care, conform ziarului Times of Israel, 50% sunt ultraortodocşi şi alţi 25% aparţin "probabil" acestui grup religios.

