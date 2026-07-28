După doborârea dronelor ruseşti, Nicușor Dan trimite o delegație în SUA la administrația Trump și Congres

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a anunțat că președintele Nicușor Dan l-a trimis la Washington, alături de șeful Apărării din România, pentru discuții cu reprezentanții administrației Trump și cu lideri ai Congresului. Vizita are ca obiectiv consolidarea cooperării în domeniul securității în regiunea Mării Negre, potrivit News.ro.

În contextul doborârii dronelor de către piloții români aflați la bordul avioanelor F-16 de producție americană, Lazurca a subliniat că aceste amenințări evidențiază încă o dată importanța parteneriatului solid de securitate dintre România și Statele Unite, precum și recunoștința țării noastre pentru acest sprijin.

"Preşedintele Dan ne-a trimis, pe mine şi pe şeful Apărării din România la Washington DC pentru a ne întâlni cu administraţia Trump şi cu liderii Congresului, în vederea consolidării cooperării noastre în materie de securitate în regiunea Mării Negre", anunţă Marius Lazurca într-o postare pe platforma X.

Lazurca arată că piloţii români curajoşi, care zboară la bordul avioanelor F-16 de fabricaţie americană, au doborât trei drone ruseşti în ultimele trei zile.

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"Aceste ameninţări ne reamintesc cât de important este parteneriatul nostru solid în domeniul securităţii cu Statele Unite şi cât de recunoscători suntem pentru acesta", subliniază Lazurca în mesaj.

Cine este Marius Lazurca

Marius Lazurca este consilier Prezidenţial pentru securitate naţională în cadrul Departamentului Securităţii Naţionale, Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni.

Diplomat de carieră, Marius-Gabriel Lazurca are o experienţă relevantă în misiuni bilaterale şi în structuri multilaterale. A îndeplinit succesiv mandate de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Statele Unite Mexicane, acreditat şi în ţările din America Centrală - Republica Nicaragua, Republica Guatemala, Republica Honduras, Republica El Salvador, Republica Costa Rica (2021-2025).

A fost Ambasador al României în Ungaria (2016–2020), context în care a exercitat şi funcţia de Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016-2020). Între 2010 şi 2016, a fost Ambasador al României în Republica Moldova, iar în perioada 2006-2010 a îndeplinit funcţia de Ambasador al României la Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta.