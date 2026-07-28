Un consilier AUR îl propune pe Sorin Grindeanu cetățean de onoare al județului Timiș
Marcel Mihoc, consilier județean ales pe lista AUR, este de părere că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar merita să primească titlul de cetățean de onoare al județului Timiș. El a afirmat că fostul premier a făcut pentru județ "mult mai mult decât întreaga clasă politică".
Declarația a fost făcută marți, în timpul dezbaterilor din Consiliul Județean Timiș privind acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Județului Timiș" profesoarei universitare Margit Șerban, potrivit Mediafax.
Marcel Mihoc a anunțat că reprezentanții AUR vor susține proiectul, dar a cerut ca, în viitor, o distincție similară să fie acordată și altor personalități.
După ce a enumerat mai mulți medici despre care consideră că au avut contribuții importante pentru județ, consilierul AUR a trecut la clasa politică și l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu.
"Dintre toți politicienii pe care îi cunosc de peste 30 de ani, domnul Sorin Grindeanu este o persoană care a făcut pentru acest județ mult mai mult decât a făcut toată clasa politică și îl propun ca, pe viitor, să fie și unul dintre cei propuși ca cetățean de onoare", a declarat Marcel Mihoc.
Consilierul a ținut să precizeze că afirmația sa nu a fost una ironică.
"Nu e bătaie de joc, e o părere personală și o concluzie trasă după 30 de ani de activitate politică, profesională, economică, ca om de afaceri și așa mai departe", a continuat acesta.
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Conducerea ședinței i-a răspuns că poate pregăti, pentru anul viitor, propuneri oficiale privind acordarea titlului și altor personalități pe care le consideră reprezentative pentru județul Timiș.
Afirmația lui Mihoc nu a fost urmată de un proiect de hotărâre sau de un vot privind acordarea titlului lui Sorin Grindeanu. A fost vorba despre o propunere verbală, care ar putea fi transformată ulterior într-o inițiativă oficială.
Marcel Mihoc este în prezent consilier județean în Timiș, ales din partea AUR. În trecut, acesta a fost consilier județean și secretar executiv al PSD Timiș, partid din care a demisionat în 2014.
Sorin Grindeanu este președintele PSD și fost prim-ministru al României.
Ședința extraordinară de marți a avut ca principal subiect acordarea titlului de cetățean de onoare profesoarei Margit Șerban, pentru activitatea sa în medicină, cercetare și învățământ universitar. Consiliul Județean Timiș arată că aceasta a contribuit la promovarea prestigiului județului în România și în străinătate.
Reacţia lui Sorin Grideanu
Grindeanu a fost întrebat dacă se simte onorat ca un membru din Consiliul Judeţean Timiş, de la AUR, să îl propună pentru a deveni Cetăţean de Onoare al judeţului.
"Am văzut şi eu ştirea astăzi. Eu mă simt onorat de diploma pe care mi-am luat-o la Universitatea de Vest din Timişoara, la Facultatea de Matematică, secţia de Informatică, şi de celelalte diplome pe care mi le-am luat. M-aş bucura foarte mult pentru Timişoara să se continue proiectele. Nu am nevoie de aşa ceva în acest moment, dar pentru Timişoara m-aş bucura să se continue proiectele pe care le-am început. Să se facă centura de vest, să se facă Timişoara-Moraviţa, să se termine Spitalul de Oncologie, să se facă stadionul de la Timişoara, aşa cum s-au făcut şi celelalte lucruri în anii trecuţi. Pentru mine e mai important să se întâmple acest lucru decât o chestiune de acest tip. Îi mulţumesc lui Marcel Mihoc, dar nu cred că e cazul în acest moment, de fapt sunt convins că nu e cazul", a spus acesta la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.