Marcel Mihoc, consilier județean ales pe lista AUR, este de părere că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar merita să primească titlul de cetățean de onoare al județului Timiș. El a afirmat că fostul premier a făcut pentru județ "mult mai mult decât întreaga clasă politică".

Un consilier AUR îl propune pe Sorin Grindeanu cetățean de onoare al județului Timiș - Profimedia

Declarația a fost făcută marți, în timpul dezbaterilor din Consiliul Județean Timiș privind acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Județului Timiș" profesoarei universitare Margit Șerban, potrivit Mediafax.

Marcel Mihoc a anunțat că reprezentanții AUR vor susține proiectul, dar a cerut ca, în viitor, o distincție similară să fie acordată și altor personalități.

După ce a enumerat mai mulți medici despre care consideră că au avut contribuții importante pentru județ, consilierul AUR a trecut la clasa politică și l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu.

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"Dintre toți politicienii pe care îi cunosc de peste 30 de ani, domnul Sorin Grindeanu este o persoană care a făcut pentru acest județ mult mai mult decât a făcut toată clasa politică și îl propun ca, pe viitor, să fie și unul dintre cei propuși ca cetățean de onoare", a declarat Marcel Mihoc.

Consilierul a ținut să precizeze că afirmația sa nu a fost una ironică.

"Nu e bătaie de joc, e o părere personală și o concluzie trasă după 30 de ani de activitate politică, profesională, economică, ca om de afaceri și așa mai departe", a continuat acesta.

Conducerea ședinței i-a răspuns că poate pregăti, pentru anul viitor, propuneri oficiale privind acordarea titlului și altor personalități pe care le consideră reprezentative pentru județul Timiș.

Afirmația lui Mihoc nu a fost urmată de un proiect de hotărâre sau de un vot privind acordarea titlului lui Sorin Grindeanu. A fost vorba despre o propunere verbală, care ar putea fi transformată ulterior într-o inițiativă oficială.

Marcel Mihoc este în prezent consilier județean în Timiș, ales din partea AUR. În trecut, acesta a fost consilier județean și secretar executiv al PSD Timiș, partid din care a demisionat în 2014.

Sorin Grindeanu este președintele PSD și fost prim-ministru al României.

Ședința extraordinară de marți a avut ca principal subiect acordarea titlului de cetățean de onoare profesoarei Margit Șerban, pentru activitatea sa în medicină, cercetare și învățământ universitar. Consiliul Județean Timiș arată că aceasta a contribuit la promovarea prestigiului județului în România și în străinătate.

Reacţia lui Sorin Grideanu

Grindeanu a fost întrebat dacă se simte onorat ca un membru din Consiliul Judeţean Timiş, de la AUR, să îl propună pentru a deveni Cetăţean de Onoare al judeţului.

"Am văzut şi eu ştirea astăzi. Eu mă simt onorat de diploma pe care mi-am luat-o la Universitatea de Vest din Timişoara, la Facultatea de Matematică, secţia de Informatică, şi de celelalte diplome pe care mi le-am luat. M-aş bucura foarte mult pentru Timişoara să se continue proiectele. Nu am nevoie de aşa ceva în acest moment, dar pentru Timişoara m-aş bucura să se continue proiectele pe care le-am început. Să se facă centura de vest, să se facă Timişoara-Moraviţa, să se termine Spitalul de Oncologie, să se facă stadionul de la Timişoara, aşa cum s-au făcut şi celelalte lucruri în anii trecuţi. Pentru mine e mai important să se întâmple acest lucru decât o chestiune de acest tip. Îi mulţumesc lui Marcel Mihoc, dar nu cred că e cazul în acest moment, de fapt sunt convins că nu e cazul", a spus acesta la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.