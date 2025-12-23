Economia SUA, cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani: A crescut cu 4,3% în trimestrul trei

Departamentul american al Comerţului a anunţat marţi că Produsul Intern Brut al SUA a crescut în ritm anual cu 4,3% în trimestrul trei din 2025, după un avans de 3,8% în precedentele trei luni. Este cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani şi peste estimările analiştilor, de 3%.

Economia SUA a crescut în al treilea trimestru cu 4,3%, cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani, susținută de consum, precum și de o politică comercială mai stabilă. Produsul intern brut ajustat la inflație a crescut cu 4,3%, după o creștere de 3,8% în trimestrul anterior, depășind toate previziunile, relatează Bloomberg. Însă pe final de an impulsul pare să fi încetinit, afectat şi de shutdown-ul guvernamental, susţin Reuters şi AP.

Creşterea din perioada iulie-septembrie 2025 a fost sprijinită de majorarea cheltuielilor de consum şi a celor guvernamentale, şi de creşterea exporturilor. Cifrele privind evoluţia economiei au fost publicate cu întârziere din cauza închiderii guvernului de 43 de zile între octombrie şi noiembrie, ceea ce a perturbat colectarea datelor.

Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au crescut în trimestrul trei din 2025 cu 3,5%, după un avans de 2,5% în precedentele trei luni.

O mare parte din accelerarea cheltuielilor de consum a fost determinată de expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari pentru achiziţionarea vehiculelor electrice (EV). Pe piaţa din SUA, expirarea creditului fiscal ar urma să provoace anul acesta primul declin al vânzărilor începând din 2019, apreciază analiştii.

Studiile sugerează că majorarea cheltuielilor de consum a fost condusă de gospodăriile cu venituri mai ridicate, datorită boom-ului de pe piaţa bursieră care a sporit bogăţia gospodăriilor. În contrast, consumatorii cu venituri medii sau mai reduse sunt afectaţi de majorarea costului vieţii, provocat de taxele vamale impuse de preşedintele Donald Trump, susţin economiştii, ceea ce creează aşa numita economie în formă de K.

Fenomenul se observă şi în rândul companiilor. Majoritatea firmelor mari au făcut faţă şocului provocat de taxele vamale, care au dus la majorarea costurilor, şi investesc în inteligenţa artificială (AI). Dar firmele mai mici au dificultăţi din cauza tarifelor, avertizează economiştii.

Luna aceasta, Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis reducerea dobânzii de referinţă cu 0,25%, la un interval cuprins între 3,50% şi 3,75%, în linie cu estimările, dar oficialii Fed au indicat că nu se aşteaptă în viitorul apropiat la scăderea costurilor de împrumut, pe fondul temerilor privind situaţia de pe piaţa muncii şi a inflaţiei.

