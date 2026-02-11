Antena Meniu Search
Doi bărbați găsiți morți într-o casă din județul Alba

Doi bărbați de 66 și 76 de ani au fost găsiți miercuri morți într-o casă din localitatea Cenade, județul Alba. Aceștia s-ar fi intoxicat cu gaz.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 13:18
ISU Alba a anunțat că pompierii de la Stația Blaj au intervenit în localitatea Cenade, unde două persoane au fost găsite inconștiente in interiorul locuinței, posibil intoxicate cu gaz.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, medicale și operatorul de distribuție a gazului.

Articolul continuă după reclamă

În interiorul unei camere a locuinței a fost găsit un bărbat decedat, iar în a doua cameră un altul care se afla în stop cardiorespirator și pentru care s-au început manevrele de resuscitare. Victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Victimele sunt bărbați de 76 ani, respectiv 66 ani.

Totodată, echipajele de intervenție su intervenit pentru oprirea alimentării cu gaze și au procedat la ventilarea tuturor incăperilor locuinței.

