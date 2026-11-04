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Elon Musk, ironic după înfrângerea candidaților pe care i-a finanțat: Laserele mele spațiale nu au funcționat

Elon Musk, ironic după înfrângerea candidaților pe care i-a finanțat: Laserele mele spațiale nu au funcționat - Hepta
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Editor L.B. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.11.2026, 10:05 | Modificat la 04.11.2026, 10:05

Miliardarul Elon Musk, care a cheltuit sute de milioane de dolari pentru a susţine candidaţii republicani la alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial, a comentat ironic miercuri eşecul acestora, potrivit News.ro.

"Am impresia că intervenţia laserelor mele spaţiale în alegeri nu a funcţionat de data aceasta", a glumit şeful SpaceX, în special după înfrângerea lui Ken Paxton, candidatul pe care îl susţinea în cursa pentru Senat din Texas.

Cele aproape 500 de milioane de dolari cheltuite de Elon Musk în campania electorală a republicanilor din Texas au fost irosite, democraţii obţinând victorii neaşteptate.

Miliardarul fondator al Tesla şi SpaceX a fost cel mai mare donator din cadrul acestor alegeri, depăşind cu mult orice cheltuieli externe destinate sprijinirii democraţilor.

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Mulţi democraţi s-au angajat, odată ce vor prelua controlul asupra Congresului, să-l investigheze pe Musk şi activitatea sa în cadrul aşa-numitului Departament pentru Eficienţa Guvernamentală (Doge), care a golit de conţinut mai multe agenţii federale.

L.B.
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