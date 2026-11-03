Român, condamnat la închisoare pe viață în Suedia. Sebastian a ucis un bărbat cu 11 focuri de armă

Sebastian Răducanu, un tânăr de 21 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea unui bărbat în cartierul Tolered din Göteborg, Suedia, anul trecut, potrivit publicației suedeze Göteborgs-Posten (GP), citată de omni . Victima, în vârstă de 35 de ani, era considerată unul dintre liderii rețelei infracționale Södra Biskop.

Crima a avut loc în septembrie 2025, când bărbatul de 35 de ani a fost împușcat de 11 ori, de la mică distanță. Opt dintre gloanțe l-au lovit în zona capului.

Potrivit anchetatorilor, Sebastian Răducanu ar fi folosit o armă automată, care a fost descoperită ulterior într-o zonă împădurită. Investigația a scos la iveală că, la momentul crimei, tânărul de 21 de ani era complet necunoscut atât poliției, cât și cercurilor criminalității organizate din Suedia.

Anchetatorii îl descriu drept un simplu executant al crimei.

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Românul a refuzat să răspundă întrebărilor în timpul procesului

Pe parcursul procesului, tânărul a refuzat să răspundă aproape tuturor întrebărilor care i-au fost adresate.

Singura întrebare la care a acceptat să ofere un răspuns a fost cea referitoare la înălțimea sa.

În urma procesului, instanța l-a condamnat pe Sebastian Răducanu la închisoare pe viață pentru omor.

Alte trei persoane au fost condamnate pentru complicitate la crimă.