Trump recunoaşte că războiul cu Iranul i-a costat pe republicani victoria la alegeri

Președintele american Donald Trump recunoaște că războiul cu Iranul a fost unul dintre motivele pentru care republicanii au suferit înfrângeri la alegeri. El susține însă că scumpirea carburanților a afectat și mai mult partidul și respinge ideea că rezultatele scrutinului reprezintă un vot de neîncredere pentru administrația sa.

Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, Trump a fost întrebat dacă războiul a contribuit la rezultatele slabe ale republicanilor. "Iranul a fost o parte a problemei", a răspuns președintele.

Trump a spus că nu regretă decizia de a intra în război, deși conflictul durează de luni întregi, iar popularitatea sa a scăzut. Președintele încearcă de mai mult timp să pună capăt luptelor și le-a spus consilierilor că războiul a devenit o problemă permanentă pentru administrația sa. "Nu mă gândesc la asta. Am făcut ce trebuia. Aș fi făcut-o din nou", a declarat Trump.

Pe ce dă vina Trump pentru înfrângerea republicanilor

În opinia sa, principala problemă politică nu a fost războiul în sine, ci creșterea prețurilor la petrol și carburanți. Benzina și motorina s-au scumpit puternic din cauza conflictului, iar acest lucru i-a nemulțumit pe alegătorii americani.

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Președintele a respins și ideea că rezultatele alegerilor reprezintă o sancțiune pentru mandatul său. Republicanii au pierdut însă în state considerate tradițional de dreapta, precum Kansas, Carolina de Sud și Texas, iar sondajele arată o scădere importantă a popularității lui Trump în mai multe state. "Eu nu am fost pe buletinul de vot. Cea mai mare problemă este că eu nu am candidat", a spus liderul de la Casa Albă.

Trump a susținut că alegătorii nu au votat împotriva republicanilor din cauza nemulțumirilor legate de economie sau a acuzațiilor de corupție din administrația sa. El a spus că nu regretă nici faptul că nu a vorbit mai mult despre economie în timpul campaniei electorale.

Președintele a exclus orice schimbare în echipa sa și și-a exprimat susținerea pentru secretarul Apărării, Pete Hegseth, care a coordonat efortul de război.

Liderul american a recunoscut însă că unii dintre candidații republicani au avut probleme. "Unii dintre ei aveau multe defecte și, evident, nu au fost pe placul alegătorilor. Știți cum e, nu poți face chiar atât de multe", a spus el.

Trump susţine că e gata să colaboreze cu democraţii

Printre candidații care au pierdut se numără și unii susținuți personal de Trump, inclusiv senatoarea republicană Darline Graham din Carolina de Sud. De asemenea, Ken Paxton, procurorul general republican al statului Texas, a pierdut cursa pentru Senat în fața democratului James Talarico.

"Am încercat să-i ajut", a spus Trump despre cei doi candidați. "Darline a muncit foarte mult, și ei au muncit mult. Însă niciunul nu a reușit să câștige", a adăugat președintele.

Trump nu a contestat rezultatele alegerilor și a spus că este pregătit să colaboreze cu democrații. A avertizat însă că va folosi dreptul de veto dacă va considera necesar.

"Cred că vom colabora cu democrații și ne vom înțelege foarte bine. Dacă nu, vom fi foarte duri cu ei, iar ei vor fi foarte duri cu noi", a declarat președintele. Nu a precizat însă cu ce lideri democrați crede că ar putea lucra bine. Despre rezultatele scrutinului de marți seară, Trump a concluzionat: "Uneori, pur și simplu așa se întâmplă lucrurile".