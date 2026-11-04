Şi-au abandonat prietenul la 2.600 de metri altitudine ca să ajungă în vârf. Bărbatul, la un pas de moarte

Să îţi urmezi un vis poate să te facă să uiţi să fii om. Au demonstrat acest lucru doi alpinişti germani care și-au abandonat un prieten care nu mai putea continua ascensiunea, la o altitudine de aproximativ 2.600 de metri, pe un munte din Austria. Cei doi și-au continuat drumul spre vârf, în timp ce bărbatul rămas în urmă risca să moară de frig. Acum, aceştia sunt anchetați de poliție. A fost nevoie de o operațiune de salvare de 14 ore, în condiții extreme, pentru salvarea omului epuizat.

Potrivit presei locale, cei trei alpiniști au pornit sâmbătă după-amiază pe traseul Königsjodler, din masivul Hochkönig, în ciuda prognozelor meteorologice nefavorabile și a avertismentului primit de la un alt alpinist.

Când au ajuns la aproximativ 2.600 de metri altitudine, unul dintre bărbați nu a mai putut continua. Cu toate acestea, cei doi însoțitori și-au continuat ascensiunea și au ajuns pe vârful muntelui, situat la aproximativ 2.926 de metri altitudine, scrie Daily Mail.

Operațiune de salvare de 14 ore, în condiții extreme

Serviciul de Salvamont din Mühlbach a fost alertat cu privire la un alpinist „epuizat” și a declanșat o operațiune de salvare care a durat 14 ore.

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Bărbatul a fost adus în siguranță de pe munte, însă Gerhard Kremser, responsabilul Serviciului de Salvamont din districtul Pongau, a declarat că acesta, cel mai probabil, nu ar fi supraviețuit nopții din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Potrivit publicației Der Spiegel, poliția a deschis o anchetă în acest caz. Wolfgang Haggenmüller, coordonatorul operațiunii și șeful Serviciului de Salvamont din Mühlbach, a explicat că vremea severă a îngreunat considerabil intervenția.

„Chiar și urcarea a fost dificilă pentru echipa noastră de salvare, din cauza condițiilor meteorologice”, a declarat acesta.

Într-o postare pe Instagram, salvamontiștii au descris condițiile periculoase în care s-a desfășurat intervenția.

„Căzuseră aproximativ 20 de centimetri de zăpadă, iar poteca nu mai era vizibilă. Exista riscul de cădere, iar orientarea era extrem de dificilă. Situația punea în pericol viața tuturor. Din cauza ninsorii abundente și a vizibilității reduse, echipa noastră nu a reușit să ajungă la cabana Erichhütte decât la ora 8:18 dimineața”, au transmis salvatorii.

Gerhard Kremser a subliniat că incidentul demonstrează cât de periculoasă poate deveni o ascensiune atunci când alpiniștii ignoră avertismentele.

„Această intervenție arată încă o dată cât de repede pot duce încrederea excesivă în propriile forțe, ignorarea avertismentelor și planificarea deficitară a traseului la o situație care pune viața în pericol. Alpinismul înseamnă și să știi când să te întorci din drum”, a declarat acesta.

Un alt alpinist a fost condamnat după ce și-a abandonat iubita pe munte

Incidentul are loc la doar câteva luni după ce un austriac a fost condamnat pentru ucidere din culpă, ca urmare a unei neglijențe grave, după ce iubita sa a murit înghețată în timpul unei ascensiuni pe cel mai înalt munte din Austria.

Thomas Plamberger, în vârstă de 39 de ani, a primit o pedeapsă de cinci luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 9.600 de euro. Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Regional din Innsbruck, după un proces care a durat o singură zi, în luna februarie.

Plamberger și iubita sa, Kerstin Gurtner, în vârstă de 33 de ani, au pornit în ianuarie 2025 să escaladeze muntele Grossglockner, situat în vestul Austriei.

Potrivit procurorilor, femeia a murit la aproximativ 50 de metri sub vârful muntelui, aflat la o altitudine de aproximativ 3.798 de metri, după ce partenerul ei a lăsat-o în urmă.

Bărbatul a pledat nevinovat. Judecătorul Norbert Hofer a apreciat că inculpatul a evaluat greșit situația de pe munte, dar că nu și-a abandonat în mod deliberat iubita. Magistratul a subliniat că experiența femeii în alpinism era incomparabil mai redusă decât cea a partenerului său.

Pedeapsa pronunțată a fost mult sub limita maximă de trei ani de închisoare prevăzută pentru această infracțiune.

„Nu vă consider un criminal și nici un om lipsit de suflet. Vă consider persoana care, în cele din urmă, a încercat să cheme ajutoare și să fie alături de iubita sa”, a declarat judecătorul.

Cu toate acestea, magistratul a constatat că bărbatul nu și-a îndeplinit responsabilitatea de a conduce ascensiunea în condiții de siguranță.

Potrivit judecătorului, femeia ar fi supraviețuit aproape sigur dacă ar fi fost luate măsurile corespunzătoare, precum solicitarea mai rapidă a ajutorului de urgență sau renunțarea la ascensiune înainte ca situația să devină critică.