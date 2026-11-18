Activitatea seismică din zona Vrancea se încadrează în limitele obișnuite, iar cutremurul recent nu a avut caracteristici deosebite. Totuși, specialiștii avertizează că ar putea urma replici de intensitate mai redusă. Mihai Diaconescu, doctor inginer la Institutul Național pentru Fizica Pământului, a explicat la Antena 3 CNN particularitățile seismului și la ce ar trebui să se aștepte populația în perioada următoare.

La ce să ne așteptăm după cutremurul din Vrancea. Mihai Diaconescu, INFP: "Replici probabil că vor exista" - Sursa: Shutterstock

În ceea ce privește cutremurele produse în Vrancea, Mihai Diaconescu a apreciat că activitatea seismică din ultima perioadă se încadrează în limitele obișnuite pentru această zonă.

"N-a fost un cutremur deosebit pentru zona Vrancea. A fost, în limitele experiențelor pe care ni le oferă această zonă, o adâncime suficient de adâncă pentru a nu afecta magnitudinea acestui cutremur, pentru a nu fi, nu a afecta clădirile, cu o impresie destul de de mare asupra oamenilor. Normal că nu sunt obișnuiți cu cutremure de magnitudinea asta. Deci nu, nu se remarcă prin nimic deosebit. Există riscul producerii unor replici în orele următoare sau în zilele următoare.", a spus Mihai Diaconescu.

La ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare?

Potrivit specialistului, având în vedere magnitudinea seismului, este posibil să se înregistreze replici, însă acestea ar urma să fie mai mici.

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"Replici probabil că vor exista, ținând cont că acest cutremur are 5,7 pe magnitudine locală Richter și 5,3 pe magnitudine moment [...], pot să existe replici, dar mai mici.", a mai spus Mihai Diaconescu.

Întrebat dacă seismul ar putea reprezenta un semnal al unei intensificări a activității seismice în zona Vrancea, specialistul a subliniat dificultatea anticipării unor astfel de evoluții.

"Ne așteptăm. Știu că este destul de greu de prevăzut astfel de situații.", a precizat acesta.

Ce recomandări are specialistul pentru populație

La finalul intervenției, Mihai Diaconescu a transmis și câteva recomandări pentru populație, menţionând importanța păstrării calmului și a pregătirii unui minim de provizii pentru situații de urgență.

"Ce ar trebui să facă, evident, pe lângă celebra și clasica recomandare să nu se panicheze în astfel de situații. Exact, să nu se paricheze, să aibă pregătită o sticlă, două cu apă, un radio-receptor micuț, cu bateriile aferente, o lanternă, niște lucruri puțin mai groase, ținând cont de anotimpul în care suntem și, în caz de nevoie, să apeleze la serviciile specializate.", a precizat Mihai Diaconescu.