Emirates comandă avioane de 38 de miliarde de dolari. Boeing 777X, piesa centrală a înțelegerii

Grupul Emirates, care deține Emirates Airlines, cea mai mare companie aeriană din Orientul Mijlociu, a anunțat luni, potrivit AFP, lansarea unei comenzi de 38 de miliarde de dolari pentru 65 de avioane Boeing 777X, informează Agerpres.

Avioanele ar urma să înceapă să fie livrate în al doilea trimestru al anului 2027, iar contractul anunţat în prima zi a Salonului aeronautic de la Dubai include şi 130 de motoare GE9X de la General Electric.

"Acesta este un angajament pe termen lung care susţine sute de mii de locuri de muncă în producţia cu valoare adăugată mare", a comentat directorul general de la Emirates, şeicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum, într-o conferinţă de presă.

Compania aeriană Emirates, deţinută în totalitate de Guvernul Dubaiului, era deja cel mai mare client pentru avioanele de tip Boeing 777, în condiţiile în care a comandat până acum 270 de aparate Boeing 777X, la care se adaugă 10 avioane Boeing 777 cargo şi 35 de avioane Boeing 787.

Articolul continuă după reclamă

Emirates Airlines are acum comandate 315 aeronave Boeing cu fuselaj lat sau de cursă lungă. Compania aeriană şi-a exprimat totuşi nemulţumirea faţă de întârzierile repetate apărute la livrările de avioane 777X, care au fost deja amânate din 2025 pentru 2026.

"Unii ar putea avea îndoieli cu privire la numărul mare de comenzi de aeronave pe care le are Emirates", a declarat şeicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum. "Dar vă asigur că fiecare aeronavă comandată a fost integrată cu atenţie în planurile de creştere ale Emirates", a adăugat el.

Emirates este cea mai profitabilă companie aeriană din lume, anunţând recent un profit semestrial de 2,9 miliarde de dolari.

La rândul său, constructorul aeronautic american Boeing se confruntă nu numai cu întârzieri la livrări, ci şi cu preocupări legate de siguranţă şi procese în urma unei serii de accidente, inclusiv accidentul Air India din iunie, în care şi-au pierdut viaţa 260 de persoane.

Întârzierile apărute în livrarea de avioane Boeing 777X au obligat Emirates să renoveze o mare parte din flota sa existentă, inclusiv avioanele Airbus A380, care nu mai sunt în producţie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰