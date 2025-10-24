Enervat de o campanie canadiană, Trump anunţă că a rupt "toate negocierile" cu Ottawa privind tarifele vamale

Preşedintele american Donald Trump a decis joi seara, să întrerupă toate negocierile comerciale cu Canada. El a acuzat că autorităţile canadiene au răstălmăcit cuvintele predecesorului său Ronald Reagan într-o campanie publicitară împotriva majorării tarifelor vamale între cele două ţări, relatează AFP, citat de Agerpres.

"Fundaţia Roland Reagan tocmai a anunţat că Canada a utilizat de o manieră frauduloasă o publicitate, care este FALSĂ, în care Ronald Reagan se exprimă negativ asupra tarifelor vamale", declară preşedintele american în mesajul său, atribuind campania mai degrabă guvernului canadian decât provinciei Ontario.

Trump face referire la o campanie publicitară finanţată de provincia canadiană Ontario, cu circa 75 de milioane de dolari, în scopul de a convinge alegătorii republicani americani, potrivit mai multor media.

Trump critică "comportamentul scandalos" al canadienilor

Însă Donald Trump acuză autorităţile canadiene că "au acţionat astfel doar pentru a influenţa decizia Curţii Supreme a SUA şi alte tribunale", unde este contestată legalitatea decretelor preşedintelui american ce au declanşat această majorare a tarifelor vamale.

"Dat fiind comportamentul lor scandalos, TOATE NEGOCIERILE COMERCIALE CU CANADA SUNT PRIN PREZENTA RUPTE", a anunţat Trump pe reţeaua sa socială Truth Social.

"TARIFELE VAMALE SUNT FOARTE IMPORTANTE PENTRU SECURITATEA NAŢIONALĂ ŞI ECONOMIA SUA", a justificat preşedintele american.

Premierul provinciei Ontario: Sunt sigur că trump nu a fost prea fericit

Premierul provinciei canadiene Ontario Doug Ford a anunţat campania mai devreme în luna octombrie, când a spus că provincia canadiană va cheltui 75 milioane de dolari canadieni (53,5 milioane de dolari americani) pentru a difuza reclame în SUA cu fragmente din discursul susţinut la radio de Ronald Reagan în 1987, în care sunt evidenţiate capcanele tarifelor vamale.

Mai devreme săptămâna aceasta, Ford le-a declarat reporterilor că "a aflat că preşedintele (american Donald Trump) a auzit publicitatea noastră". "Sunt sigur că el nu a fost prea fericit", a adăugat el.

"Este adevărat, pentru că aceste declaraţii au fost făcute de cel mai bun preşedinte pe care l-au avut vreodată SUA, Ronald Reagan", a subliniat Ford.

Reagan, care a fost preşedinte al SUA din 1981 până în 1989 şi a murit în 2004, este foarte apreciat în cadrul Partidului Republican al lui Trump.

Conţinutul reclamei care l-a enervat pe Trump

Publicitatea, care a fost difuzată prima dată în SUA la mijlocul lui octombrie, începe cu Reagan spunând: "Când cineva zice 'haideţi să impunem tarife asupra importurilor străine', pare că face un lucru patriotic, protejând produsele şi locurile de muncă americane. Şi uneori, pentru o scurtă perioadă de timp, acest lucru funcţionează. Însă doar pentru o scurtă perioadă de timp".

"Însă pe o perioadă lungă, astfel de bariere vamale lovesc fiecare american, lucrător sau consumator", continuă fostul preşedinte american. "Tarifele mari duc inevitabil la represalii din partea ţărilor străine şi la declanşarea unor războaie comerciale feroce. Şi atunci se întâmplă ce este mai rău. Pieţele scad şi se prăbuşesc, businessul şi industriile se închid şi milioane de oameni îşi pierd locurile de muncă", subliniază Ronald Reagan în discursul său din 1987.

Fundaţia Ronald Reagan, critică la adresa campaniei

Cu mai puţin de două ore înainte de postarea lui Donald Trump, Fundaţia Ronald Reagan a declarat pe reţeaua socială X că această campanie canadiană a folosit "de o manieră selectivă extrase audio şi video" dintr-un discurs radiofonic asupra comerţului, discurs susţinut de fostul preşedinte republican în aprilie 1987.

Fundaţia a subliniat că publicitatea "deformează" afirmaţiile lui Ronald Reagan şi a adăugat că ea examinează "opţiunile juridice în acest dosar".

"Publicitatea distorsionează discursul de la radio al preşedintelui şi guvernul provinciei Ontario nu a cerut şi nu a primit permisiunea de a folosi şi edita declaraţiile", a continuat fundaţia, postând de asemenea un link către întregul discurs.

În discursul complet, care durează cinci minute comparativ cu cele 60 de secunde din publicitate, Reagan explică de ce a decis să impună tarife "asupra unor produse japoneze ca răspuns la incapacitatea Japoniei de a pune în aplicare acordul comercial semnat cu noi asupra dispozitivelor electronice numite semiconductori".

Negocierile dintre Ottawa şi Washington întârzie să ajungă la un rezultat

Înainte de această situaţie neprevăzută, un acord comercial între Ottawa şi Washington asupra oţelului, aluminiului şi energiei părea că poate fi încheiat, scrie Globe and Mail, cu referire la întrevederea ce urmează să aibă loc între premierul canadian Mark Carney şi preşedintele american Donald Trump în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la sfârşitul lunii.

Întrebat marţi cu privire la acest subiect, premierul canadian nu a negat, dar nici nu a confirmat iminenţa acestui posibil acord. "Vom vedea", a declarat el în faţa jurnaliştilor. "Suntem în negoceri intensive în acest moment", a adăugat el.

Mark Carney a avut o întrevedere la începutul lui octombrie cu Donald Trump la Casa Albă pentru a încerca să avanseze spre o soluţionare a conflictului, însă nu a obţinut nicio concesie publică.

Circa 85% dintre schimburile transfrontaliere rămân exceptate de tarife vamale, SUA şi Canada fiind în continuare semnatare ale Tratatului de liber-schimb nord-american (ACEUM).

Însă tarifele vamale sectoriale mondiale impuse de Trump, în special asupra oţelului, aluminiului şi industriei auto, au lovit puternic Canada, ducând la pierderi de locuri de muncă şi punând companii sub presiune.

