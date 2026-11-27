Cele două ţări vor ca Tiktok din Europa să intre sub proprietatea şi controlul Europei, deoarece reglementările la nivel european nu sunt suficiente în ceea ce priveşte securitatea şi accesul la date.

Germania şi Austria cer ca Tiktok să fie controlat de Uniunea Europeană - iStock

Germania şi Austria sunt cele două ţări care vor ca mecanismele Tiktok din Europa să fie controlate de UE. Ţările spun că este nevoie de mai mult control al algoritmilor şi al accesului la date, lucru care nu este posibil doar prin reglementările UE, arată The Economic Times.

Reţeaua de socializare chineză prezintă "riscuri fundamentale de politică de securitate pentru Europa", a declarat ministrul german al culturii şi mass-media, Wolfram Weimer, după o întâlnire cu secretarul austriac pentru domeniul digital, Alexander Proell, citat de The Economic Times.

Într-o declaraţie comună, cei doi au cerut "o structură europeană de proprietate pentru Tiktok din Europa şi o responsabilitate pentru infrastructura tehnologică cheie - de la algoritmul de recomandare, până la accesul la date".

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La reuniunea Consiliului Telecomunicaţiilor şi Energiei de la Bruxelles, care se va desfăşura pe 2 decembrie, Germania şi Austria vor încerca să obţină sprijin din partea UE pentru această iniţiativă de control a Tiktok.

"Tiktok nu mai este o joacă, este parte a infrastructurii democraţiei noastre. Această infrastructură nu trebuie să rămână în mâinile unui adversar geo-politic sistemic", a declarat Alexander Proell, secretarul austriac pentru domeniul digital, citat de The Economic Times.

În ianuarie, ByteDance, compania mamă a Tiktok, a cedat controlul operaţiunilor din America ale reţelei de socializare către o societate deţinută majoritar de către americani, ca răspuns la o ameninţare de interzicere a aplicaţiei în Statele Unite.

În mai, ministrul german al culturii şi mass-media a spus că este "ferm convins că Europa trebuie să urmeze modelul american şi că structura de proprietate a companiei trebuie pusă în discuţie".

TikTok a respins propunerea. Compania a argumentat că operaţiunile sale din Europa sunt conduse de firme din Irlanda şi Marea Britanie şi că se supun normelor şi legilor europene.