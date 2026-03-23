Eşec pentru Meloni la referendumul privind reforma justiţiei. Ce arată primele sondaje

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni pare să se îndrepte spre o înfrângere la referendumul pe care l-a convocat pe tema reformării sistemului de justiție, indică sondajele de urne, care dau un ușor avantaj taberei 'nu', transmite ANSA, citată de Agerpres.

Reforma separă carierele judecătorilor și procurorilor astfel încât aceștia să nu mai poată face schimb de funcții. Sondajele dau un ușor avantaj taberei 'nu', cu scoruri între 49% și 53%, comparativ cu cele între 47% și 51% de procente ale taberei 'da'. Referendum s-a desfășurat pe parcursul a două zile, încheindu-se luni la ora locală 15.00.

Rata de participare a fost de aproape 60%

Rata de participare a fost de aproape 60%, mult mai mare decât se anticipa, în urma unei campanii care a scos la iveală o profundă animozitate între coaliția de centru-dreapta și corpul magistraților. Dacă sondajele vor fi confirmate, înfrângerea ar putea marca un punct de cotitură pentru Giorgia Meloni, pe care ar lipsi-o de aura de învingătoare în ochii electoratului italian după patru ani de victorii în alegeri locale și naționale.

În schimb, rezultatul ar putea da un nou impuls centrului-stânga fragmentat, astfel încât Partidul Democrat și Mișcarea 5 Stele, cele mai mari două partide de opoziție, să formeze o alianță mai largă împotriva lui Meloni și a aliaților ei. Chiar dacă Meloni a respins ferm o eventuală demisie după un rezultat nefavorabil la referendum, o înfrângere ar lăsa-o totuși vulnerabilă, consideră analiști. Momentul referendumului s-a dovedit dificil pentru Meloni, în condițiile în care italienii îl displac în mod clar pe președintele american Donald Trump, aliatul ei, și se tem că războiul americano-israelian contra Iranului va duce la creșteri la prețurile deja mari la energie.

Guvernul, care i-a acuzat pe magistrați de interferență nejustificată în domenii de la lucrări publice până la imigrație, afirmă că reforma este necesară pentru a 'preveni conflictele de interese dintre cele doua grupuri și pentru a preveni partizanatul politic'. Reforma s-a confruntat cu o opoziție vehementă din partea magistraților și a opoziției de centru-stânga. Ea a fost aprobată de parlament în octombrie, dar trebuia supusă unui referendum întrucât implică modificarea Constituției. În prezent, magistrații intră în cariera juridică printr-un examen unic și pot schimba rolurile pe parcursul ei.

Reforma prevede însă că aspiranții trebuie să aleagă de la început între cariera de judecător și cea de procuror, fără posibilitatea de a trece de la una la cealaltă Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) care supervizează numirile și problemele disciplinare ar fi scindat în două organisme autonome distincte, ai căror membri vor fi trași la sorți, nu aleși, o modificare menită să împiedice grupurile de presiune să obțină avantaj.

