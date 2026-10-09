Execuția atacatorului de la Fort Hood ar putea fi transmisă în direct în SUA. Cine e Nidal Hasan

Şeful Pentagonului Pete Hegseth a afirmat joi că execuţia prin împuşcare a autorului unui masacru care a făcut 13 morţi la o bază militară din statul Texas în 2009 va fi publică.

"Va fi împuşcat de soldaţi, aşa cum se cuvine, şi ne vom asigura că publicul poate asista, că va fi public", a anunţat Pete Hegseth într-un videoclip distribuit pe X de conturi oficiale afiliate Pentagonului.

Cine e Nidal Hasan

Nidal Hasan, un musulman născut în Statele Unite şi de origine palestiniană, a deschis focul pe 5 noiembrie 2009 într-un centru medical al imensei baze de la Fort Hood, pentru a-i împiedica pe soldaţi să participe la un război pe care îl considera "ilegal" în Afganistan şi Irak.

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Considerat un lup singuratic al grupării jihadiste Al-Qaida, acest psihiatru militar a ucis 13 persoane, dintre care 12 soldaţi, şi a rănit alte câteva zeci. Execuţia sa va fi prima aplicată de armata americană din 1961 încoace. Decizia de a transmite momentul în direct este "fără precedent în epoca modernă" și ridică semne de întrebare din punct de vedere juridic, a declarat John Mills, un avocat care lucrează cu deținuți condamnați la moarte.

"Încercarea de a transforma o execuție prin împușcare într-un spectacol transmis în direct nu este decât o încercare a administrației Trump de a atrage atenția. Este puțin probabil ca execuția să aibă loc, cu atât mai puțin să ofere vreo formă de justiție", a adăugat avocatul.

Într-un interviu acordat postului conservator Real America's Voice, Hegseth a spus că Hasan "va fi executat de un pluton de soldați, așa cum este normal". Întrebat dacă Hasan a făcut vreo cerere înainte de execuție sau dacă a încercat să ia legătura cu președintele Donald Trump, Hegseth a răspuns: "Nu mă interesează. Ne vom vedea cu el pe 3 decembrie".

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat luni că Trump a aprobat recomandarea secretarului Apărării. BBC a solicitat Casei Albe un punct de vedere privind susținerea de către președinte a unei execuții publice transmise în direct.

Potrivit legislației militare americane, o execuție militară trebuie aprobată de președintele SUA. De asemenea, este necesară o analiză în cadrul căreia o instanță superioară verifică hotărârea, precum și o decizie finală privind legalitatea execuției.

Procedurile judiciare în cazul lui Hasan nu s-au încheiat, a explicat avocatul John Mills. Acesta este de așteptat să solicite reexaminarea condamnării și a sentinței în instanțele federale, ceea ce ar putea duce la suspendarea execuției.

2.700 de execuţii la nivel mondial în 2025

La nivel mondial, anul trecut au avut loc peste 2.700 de execuții în 17 țări, însă numai două dintre acestea au organizat execuții publice. Potrivit Amnesty International, în Iran au avut loc 11 execuții publice în 2025, iar în Afganistan, alte șase.

Potrivit datelor organizaţiei pentru drepturile omului, țările cu cele mai multe execuții anul trecut au fost China, Iran, Arabia Saudită, Yemen și Statele Unite, în această ordine.

În unele state americane, execuțiile pot fi urmărite de martori din afara sistemului judiciar. Jurnaliștii sunt adesea obligați să fie prezenți, iar persoana condamnată poate invita martori. În anumite state, și cetățenii obișnuiți se pot înscrie pentru a asista la execuții.

Cu toate acestea, "nu a existat niciodată o execuție transmisă în direct pe internet", a declarat Deborah Denno, profesoară de drept la Universitatea Fordham, care studiază metodele de execuție folosite în SUA.

Deocamdată, nu se știe unde ar putea fi difuzată execuția. Majoritatea platformelor mari de socializare interzic sau restricționează transmisiunile în direct care conțin imagini explicite.

Meta, compania care deține Instagram, Facebook și Threads, interzice explicit transmisiunile în direct ale execuțiilor capitale. TikTok are o interdicție similară. Pe X, platformă ale cărei reguli de moderare au fost relaxate după preluarea de către Elon Musk, imaginile care prezintă moartea unei persoane sunt eliminate dacă familia acesteia sau un reprezentant autorizat solicită acest lucru.

Truth Social, rețeaua de socializare deținută de Donald Trump, nu oferă utilizatorilor o funcție de transmisie video în direct.

Ultima execuție militară din SUA a avut loc în 1961

Autoritățile americane nu au mai executat pe nimeni timp de 17 ani, până în ultimul an al primului mandat al lui Donald Trump, când au avut loc 13 execuții într-un interval scurt. După revenirea la Casa Albă, Trump a anulat rapid moratoriul privind execuțiile federale impus de predecesorul său, Joe Biden.

Ultima execuție militară din SUA a avut loc în 1961, când un soldat american a fost spânzurat după ce a fost condamnat pentru violarea unei fetiţe austriece în vârstă de 11 ani. Execuția a fost autorizată de președintele de atunci, Dwight D. Eisenhower, și a avut loc chiar dacă familia victimei i-a cerut succesorului acestuia, John F. Kennedy, să acorde clemență.

Ultima execuție militară prin împușcare a avut loc în ianuarie 1945. Atunci, Eddie Slovik, un soldat american tânăr condamnat pentru dezertare, a fost împușcat în ultimele luni ale celui de-Al Doilea Război Mondial.