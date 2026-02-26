Viktor Orban cere o misiune a UE care să verifice situaţia conductei petroliere Drujba în Ucraina

Premierul ungar Viktor Orban a cerut joi ca o misiune europeană, la care să participe de asemenea experţi ungari şi slovaci, să verifice în Ucraina situaţia conductei petroliere Drujba prin care este furnizat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, dar care este oprită din 27 ianuarie din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, dar Budapesta consideră că este vorba despre un şantaj politic ucrainean împotriva sa, relatează AFP, citată de Agerpres.

Într-o scrisoare trimisă preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, premierul ungar propune astfel o "misiune de verificare a faptelor" în Ucraina, care să includă experţi "delegaţi din Ungaria şi Slovacia", pentru a "verifica starea conductei" petroliere Drujba. "Sunt deplin conştient de dificultăţile politice create de întârzierea implementării concluziilor Consiliului European cu privire la sprijinul financiar pentru Ucraina", notează Orban în scrisoare, referindu-se la veto-ul opus de el unui ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Începând din 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina

"Iniţiativa mea urmăreşte de asemenea facilitarea soluţionării rapide a acestei chestiuni", iar Ungaria va accepta concluziile misiunii propuse, mai scrie Orban, fără a preciza dacă şi-ar putea ridica acel veto. Începând din 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina, în urma a ceea ce această ţară afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp. Dar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin de partea lor că reparaţiile după acel atac s-au încheiat şi acuză Ucraina că menţine blocată conducta într-o acţiune de şantaj politic împotriva Budapestei, întrucât Orban refuză să o susţină în războiul cu Rusia şi se împotriveşte unei aderări viitoare a Ucrainei la UE.

Ca represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina, iar luni a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei şi a blocat de asemenea un împrumut european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei. La rândul ei, Slovacia a suspendat livrările de electricitate către Ucraina.

