Explozie în gara din Augsburg: grenadă, aruncată în faţa unui magazin. Doi răniţi, ambii ucraineni
O grenadă de mână a fost aruncată în gara din Augsburg, în faţa unui magazin turcesc. Doi tineri, de 17 şi 18 ani, au fost răniţi.
Poliţia germană este prezentă încă din cursul nopţii, inclusiv cu câini special antrenaţi pentru depistarea de explozibili. Potrivit BILD, principala pistă pe care merg anchetatorii este o reglare de conturi în stil mafiot.
Traficul feroviar este oprit complet. O tânără de 17 ani şi un alt adolescent, în vârstă de 18 ani, sunt singurii răniţi în urma incidentului. Ei sunt ucraineni şi au suferit răni uşoare. Poliţia germană a stabilit că nu cei doi tineri erau ţinta atacului, ei fiind doar simpli trecători prin zonă la momentul producerii exploziei.
Un post de transformare, avariat într-un atentat cu bombă în apropierea unei centrale
Un dispozitiv exploziv artizanal a fost detonat marţi la un transformator de la o centrală termică din Germania, avariind mai multe linii electrice şi provocând o scurtă întrerupere a alimentării, au anunţat poliţia şi un gestionar al reţelei, relatează AFP. Mai multe dispozitive explozive au fost descoperite în jurul orei 08:00 (06:00 GMT), la un post de transformare de la Preilack, care distribuie electricitatea care provine de la centrala vecină de la Jänschwalde, în estul Germaniei, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei pentru AFP.
Cel puţin un dispozitiv a explodat, dar celelalte nu au funcţionat, a precizat ea, adăugând că nimeni nu a fost rănit şi că nu s-a produs o pană majoră de curent în regiune. Exploatatorul centralei, LEAG, a precizat într-un comunicat că "un atac a vizat postul de transformare de la Preilack, prin care electricitatea produsă la centrala de la Jänschwalde este injectată" în reţea. LEAG a informat despre o "deficienţă tehnică" într-o unitate a centralei şi a indicat că o eventuală legătură cu incidentul este în curs de examinare.
La rândul său, gestionarul reţelei 50Hertz a declarat că autori neidentificaţi ar fi avariat mai multe linii ale reţelei. "A existat o scurtă întrerupere de serviciu. Toate liniile sunt acum din nou în serviciu. Alimentaţia electrică generală nu este afectată în prezent", a adăugat acesta într-un comunicat. Nicio informaţie nu a fost comunicată pentru moment privind identitatea autorului sau autorilor sau privind motivaţiile unui astfel de atac, notează AFP.
Germania a acuzat ieri oficial Rusia pentru atacul eșuat cu drone de pe aeroportul din Leipzig, de la începutul lui august. Drept răspuns, Guvernul german a decis închiderea consulatului rus de la Bonn și a spus că va insista pentru sancțiuni mai dure împotriva Kremlinului.