Explozie în gara din Augsburg: grenadă, aruncată în faţa unui magazin. Doi răniţi, ambii ucraineni

O grenadă de mână a fost aruncată în gara din Augsburg, în faţa unui magazin turcesc. Doi tineri, de 17 şi 18 ani, au fost răniţi.

Explozie în gara din Augsburg: grenadă, aruncată în faţa unui magazin. Poliţie crede că e o reglare de conturi - Profimedia

Poliţia germană este prezentă încă din cursul nopţii, inclusiv cu câini special antrenaţi pentru depistarea de explozibili. Potrivit BILD, principala pistă pe care merg anchetatorii este o reglare de conturi în stil mafiot.

Traficul feroviar este oprit complet. O tânără de 17 ani şi un alt adolescent, în vârstă de 18 ani, sunt singurii răniţi în urma incidentului. Ei sunt ucraineni şi au suferit răni uşoare. Poliţia germană a stabilit că nu cei doi tineri erau ţinta atacului, ei fiind doar simpli trecători prin zonă la momentul producerii exploziei.

Un post de transformare, avariat într-un atentat cu bombă în apropierea unei centrale

Un dispozitiv exploziv artizanal a fost detonat marţi la un transformator de la o centrală termică din Germania, avariind mai multe linii electrice şi provocând o scurtă întrerupere a alimentării, au anunţat poliţia şi un gestionar al reţelei, relatează AFP. Mai multe dispozitive explozive au fost descoperite în jurul orei 08:00 (06:00 GMT), la un post de transformare de la Preilack, care distribuie electricitatea care provine de la centrala vecină de la Jänschwalde, în estul Germaniei, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei pentru AFP.

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Cel puţin un dispozitiv a explodat, dar celelalte nu au funcţionat, a precizat ea, adăugând că nimeni nu a fost rănit şi că nu s-a produs o pană majoră de curent în regiune. Exploatatorul centralei, LEAG, a precizat într-un comunicat că "un atac a vizat postul de transformare de la Preilack, prin care electricitatea produsă la centrala de la Jänschwalde este injectată" în reţea. LEAG a informat despre o "deficienţă tehnică" într-o unitate a centralei şi a indicat că o eventuală legătură cu incidentul este în curs de examinare.

La rândul său, gestionarul reţelei 50Hertz a declarat că autori neidentificaţi ar fi avariat mai multe linii ale reţelei. "A existat o scurtă întrerupere de serviciu. Toate liniile sunt acum din nou în serviciu. Alimentaţia electrică generală nu este afectată în prezent", a adăugat acesta într-un comunicat. Nicio informaţie nu a fost comunicată pentru moment privind identitatea autorului sau autorilor sau privind motivaţiile unui astfel de atac, notează AFP.

Germania a acuzat ieri oficial Rusia pentru atacul eșuat cu drone de pe aeroportul din Leipzig, de la începutul lui august. Drept răspuns, Guvernul german a decis închiderea consulatului rus de la Bonn și a spus că va insista pentru sancțiuni mai dure împotriva Kremlinului.