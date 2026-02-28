Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Donald Trump avertizează că e posibil să existe victime americane în contextul operaţiunii din Iran

Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iranului, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran, iar mai multe surse vorbesc despre un atac coordonat SUA-Israel.

de Simona Moloiu

la 28.02.2026 , 12:11
Donald Trump avertizează că e posibil să existe victime americane în contextul operaţiunii din Iran Donald Trump avertizează că e posibil să existe victime americane în contextul operaţiunii din Iran - Profimedia

În prima reacţie după lansarea atacurilor, preşedintele Donald Trump a anunţat o "operaţiune" împotriva Iranului.

"Am început o operațiune militară la scară largă în Iran, vom distruge amenințarea reprezentată de crudul regim iranian", a declarat preşedintele american.

Președintele Trump a adăugat: "Scopul nostru este să protejăm poporul american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Trump a avertizat că ar putea exista victime americane în legătură cu operațiunile sale din Iran.

"Administrația mea a luat toate măsurile posibile pentru a minimiza riscul pentru personalul american din regiune. Chiar și așa, și nu fac această declarație cu ușurință, regimul iranian încearcă să ucidă", a spus Trump în videoclipul său distribuit pe Truth Social.

"Viețile eroilor americani curajoși s-ar putea pierde și am putea avea victime, ceea ce se întâmplă adesea în război, dar facem asta, nu pentru moment. Facem asta pentru viitor și este o misiune nobilă", a declarat Trump.

Simona Moloiu Like
donald trump victime israel iran razboi
Înapoi la Homepage
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian
Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus?
Observator » Ştiri externe » Donald Trump avertizează că e posibil să existe victime americane în contextul operaţiunii din Iran