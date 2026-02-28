Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iranului, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran, iar mai multe surse vorbesc despre un atac coordonat SUA-Israel.

Donald Trump avertizează că e posibil să existe victime americane în contextul operaţiunii din Iran - Profimedia

În prima reacţie după lansarea atacurilor, preşedintele Donald Trump a anunţat o "operaţiune" împotriva Iranului.

"Am început o operațiune militară la scară largă în Iran, vom distruge amenințarea reprezentată de crudul regim iranian", a declarat preşedintele american.

Președintele Trump a adăugat: "Scopul nostru este să protejăm poporul american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian".

Trump a avertizat că ar putea exista victime americane în legătură cu operațiunile sale din Iran.

"Administrația mea a luat toate măsurile posibile pentru a minimiza riscul pentru personalul american din regiune. Chiar și așa, și nu fac această declarație cu ușurință, regimul iranian încearcă să ucidă", a spus Trump în videoclipul său distribuit pe Truth Social.

"Viețile eroilor americani curajoși s-ar putea pierde și am putea avea victime, ceea ce se întâmplă adesea în război, dar facem asta, nu pentru moment. Facem asta pentru viitor și este o misiune nobilă", a declarat Trump.

Simona Moloiu

