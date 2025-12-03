Federica Mogherini, fosta şefă a diplomaţiei Uniunii Europene, a fost reţinută în Belgia, într-un dosar de corupţie. Poliţia i-a percheziţionat sediul de la Colegiului Europei, unde este rector, şi mai multe locuinţe private.

Fosta şefă a politicii externe a UE, Federica Mogherini, şi diplomatul de rang înalt Stefano Sannino se află în arest după ce poliţia belgiană a lansat marţi o serie de percheziţii în cadrul unei anchete referitoare la fraudă, potrivit unor persoane familiarizate cu cazul, citate de POLITICO.

Federica Mogherini a fost reţinută alături de un alt diplomat de rang înalt, Stefano Sannino

Comisara a fost în funcţie între 2014 şi 2019 şi este bănuită că a fraudat un program de formare a tinerilor diplomaţi, derulat din fonduri europene. Alţi doi funcţionari ai Uniunii Europene au fost arestaţi, în urma anchetei parchetului european.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile belgiene au reţinut marţi trei suspecţi, între care fosta şefă a diplomaţiei europene, Frederica Mogherini, şi au efectuat descinderi la Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi la Colegiul Europei, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă legată de pregătirea, finanţată din fonduri europene, a diplomaţilor juniori, relatează POLITICO.

SEAE, braţul de politică externă al UE, a fost condus până în 2019 de fosta vicepreşedintă a Comisiei Europene, Frederica Mogherini. Din 2020, ea este rector al Colegiului Europei, un centru de formare pentru viitorii funcţionari ai UE.

Sannino, fost diplomat italian, a fost cel mai înalt funcţionar public din SEAE şi este în prezent director general al departamentului pentru Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Golful Persic din cadrul SEAE. Cele trei persoane reţinute nu au fost puse oficial sub acuzare, iar un judecător de instrucţie are acum 48 de ore la dispoziţie pentru a decide asupra măsurilor ulterioare, a declarat o persoană familiarizată cu cazul.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze.

Autorităţile belgiene anchetează Academia Diplomatică a Uniunii Europene, un program pentru diplomaţi începători din ţările UE, gestionat de Colegiul Europei şi al cărui director este Mogherini din august 2022.

EPPO a declarat că are „suspiciuni puternice” că regulile referitoare la „concurenţa loială” au fost încălcate atunci când SEAE a atribuit licitaţia pentru înfiinţarea Academiei Diplomatice în cadrul Colegiului Europei. Ancheta vrea să stabilească dacă se adevereşte suspiciunea că instituţia, Colegiul Europei, a avut informaţii cu privire la criteriile de selecţie ale procedurii de licitaţie înainte de publicarea anunţului oficial.

Un funcţionar al SEAE, care a solicitat anonimatul pentru a putea vorbi deschis, a declarat că percheziţiile au avut loc la sediul administrativ al instituţiei din Bruxelles, situat pe Rue d'Arlon 62, şi nu la sediul principal din rondul Schuman. Angajaţii au fost rugaţi să elibereze sediul şi să lase uşile birourilor şi dulapurile descuiate.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a confirmat că poliţia a efectuat marţi o percheziţie la SEAE în cadrul unei „anchete în curs privind activităţile care au avut loc ... în mandatul anterior”, adică înainte de realegerea preşedintei Comisiei, Ursula von der Leyen, în decembrie 2024.

Solicitaţi să ofere mai multe detalii în cadrul briefingului de la prânz al Comisiei, purtătorii de cuvânt au refuzat să comenteze dacă vreunul dintre angajaţii instituţiei a fost reţinut sau să furnizeze informaţii suplimentare despre anchetă.

EPPO a declarat că înainte de anchetă a solicitat autorităţilor să ridice imunitatea - acordată de obicei diplomaţilor, protejându-i de acţiuni legale - în cazul „mai multor suspecţi”, cerere care a fost aprobată. EPPO nu a specificat către ce organisme a adresat solicitările.

Percheziţii la sediul Serviciului Extern al UE şi la Colegiul Europei

Percheziţiile – efectuate la cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kovei - au fost aprobate de judecătorul de instrucţie şi de Poliţia Federală Belgiană. Raidurile au avut loc la sediul SEAE din Bruxelles, în clădirile Colegiului Europei din Bruges şi la adrese private, potrivit unui comunicat al EPPO.

Autorităţile belgiene anchetează Academia Diplomatică a Uniunii Europene, un program de formare pentru diplomaţi juniori din ţările UE.

EPPO a declarat că are „suspiciuni puternice” că normele privind „concurenţa loială” au fost încălcate atunci când „informaţii confidenţiale legate de achiziţii au fost comunicate unuia dintre candidaţii care participau la licitaţie”.

Un funcţionar de rang înalt al UE a declarat pentru POLITICO că percheziţiile sunt legate de o anchetă care a început înainte ca Kaja Kallas să preia funcţia de şef al departamentului pentru politică externă al blocului. Anterior, postul a fost ocupat de spaniolul Josep Borrell.

Comunicatul EPPO precizează că este vorba despre proiectul „Academia Diplomatică a Uniunii Europene” – un program de formare de nouă luni pentru diplomaţi juniori din statele membre –, care a fost atribuit de Serviciul European de Acţiune Externă Colegiului Europei din Belgia, în perioada 2021-2022, în urma unei proceduri de licitaţie.

Ancheta îşi propune să stabilească dacă Colegiul Europei şi/sau reprezentanţii acestuia au fost informaţi în prealabil cu privire la criteriile de selecţie ale procedurii de licitaţie şi au avut motive suficiente să creadă că li se va atribui implementarea proiectului, înainte de publicarea oficială a anunţului de licitaţie de către SEAE. Există suspiciuni puternice că, în timpul procesului de licitaţie pentru program, a fost încălcat articolul 169 din Regulamentul financiar referitor la concurenţa loială şi că informaţii confidenţiale legate de procedura de achiziţie în curs au fost comunicate unuia dintre candidaţii care participau la licitaţie, precizează EPPO.

Înainte de percheziţii, EPPO a solicitat ridicarea imunităţii mai multor suspecţi, cerere care a fost acceptată.

Faptele care fac obiectul anchetei au fost semnalate iniţial către OLAF, oficiul antifraudă al UE. Aceste fapte ar putea constitui fraudă în achiziţii publice, corupţie, conflict de interese şi încălcarea secretului profesional. Ancheta este în curs de desfăşurare pentru a clarifica faptele şi a evalua dacă au fost comise infracţiuni penale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰