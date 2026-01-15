Antena Meniu Search
Fiica secretă a cântăreţului Freddie Mercury a murit la 48 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. Soţul ei a dezvăluit că a încetat din viaţă înconjurată de cei dragi, iar cenuşa ei a fost împrăştiată deasupra Alpilor. 

de Redactia Observator

la 15.01.2026 , 20:52

Femeia a lăsat în urmă doi copii de 7 şi 9 ani. Existenţa lui Bibi a fost dezvăluită abia anul trecut, odată cu apariţia biografiei lui Freddie Mercury, iar mai multe piese ale trupei Queen i-au fost dedicate.

Autoarea Lesley Ann Jones a scris o carte explozivă în care susține că Freddie – care o numea „Bibi” – i-a ținut secretă identitatea timp de decenii.

Ea a mai spus că colegii trupei Queen, familia lui Freddie și partenera de lungă durată, Mary Austin, știau despre Bibi, dar nu i-au dezvăluit niciodată public existența.

Cartea ei care dezvăluie existența lui Bibi – "Love, Freddie" – a fost publicată vara trecută.

Conform acesteia, cancerul lui Bibi a apărut când era copilă.

"Acesta este adevăratul motiv pentru care familia s-a mutat destul de des, astfel încât să poată accesa cel mai bun tratament la momentul respectiv pentru cordomul: o formă rară de cancer spinal care o va ucide întotdeauna", a dezvăluit ea.

