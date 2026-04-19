Şase oameni au murit la Kiev după un atac armat catalogat de autorităţi drept un act terorist. Un bărbat născut în Rusia, dar care avea şi cetăţenie ucraineană, a deschis focul împotriva trecătorilor ziua în amiaza mare, iar apoi s-a baricadat într-un magazin. Într-un final, a fost eliminat de forţele speciale.

"Cineva e întins pe jos! Ce naiba?!", se aude pe o filmare din Kiev.

Înarmat cu o carabină, bărbatul s-a dezlănţuit într-un atac sângeros pe străzile districtului Holosiivsky, din sudul Kievului. Sub ochii şocaţi ai oamenilor baricadaţi în apartamente, agresorul este filmat în timp ce se repede spre victimele lui. Bărbaţi şi femei, a căror singură vină era că se aflau la locul nepotrivit, au căzut seceraţi de gloanţe.

"Eram în metrou când m-a sunat o vecină. Mi-a spus că se trage şi că oamenii sunt ucişi.", mărturiseşte un martor.

Fără o ţintă anume, bărbatul s-a refugiat într-un supermarket, unde a luat mai multe persoane ostatice. Înconjurat de trupele speciale, a refuzat orice dialog şi a tras asupra forţelor de ordine. După 40 de minute de încercări eşuate, poliţiştii au intrat în forţă şi l-au lichidat.

"Din păcate, unul dintre ostatici a fost ucis. Agresorul a omorât alte patru persoane chiar pe stradă. O altă femeie a murit la spital din cauza rănilor grave.", spune Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Alte 14 persoane au fost rănite - printre ele şi un bebeluş de doar 4 luni, intoxicat cu fum, pentru că agresorul şi-a incendiat apartamentul înainte de a deschide focul. Atacatorul era un bărbat de 58 de ani, născut la Moscova şi mutat la Kiev chiar la începutul războiului.

"Era pensionar şi era înarmat cu o carabină, înregistrată legal. Acum investigăm pe ce bază medicală a fost emis acest permis.", explică Ihor Klymenko, Ministrul ucrainean de Interne.

"Îl cunosc foarte bine pe acest bărbat. Era un om foarte inteligent. Nu părea a fi un bandit.", explică un alt cetăţean.

Anchetatorii verifică dispozitivele electronice şi discută cu apropiaţii pensionarului pentru a afla cauza exactă a atacului.

Daniela Lupu

