Momente de groază la bordul unui avion care zbura de la Dubai la Tel Aviv. Pilotul a fost înjunghiat în cabină de colegul lui, copilot, care a încercat să prăbuşească aeronava, cu 180 de oameni la bord. Bărbatul a fost oprit de restul echipajului şi de pasageri, iar avionul a fost adus la sol de alţi doi piloţi în civil, care se aflau din întâmplare la bord. Incidentul este considerat unul terorist în Israel.

Scene incredibile la bordul avionului FlyDubai care zbura pe ruta Dubai-Tel Aviv. La aproximativ 90 de minute de la decolare, în momentul în care a intrat în spațiul aerian iordanian, s-au transmis codurile de alertă folosite în caz de urgenţă şi în cazul deturnărilor, iar apoi a dispărut de pe radar.

"Fiica mea era la bordul avionului. A crezut că o să moară!" spune Yasmin Abukasis, mama unei pasagere.

Avionul a căzut în gol peste 5.000 metri, într-un minut

La bord, pasagerii au trecut prin clipe de groază. În decurs de un minut, avionul a căzut în gol peste 5.000 de metri.

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Totul după ce copilotul, un bărbat din Oman care lucra de mai puţin de un an pentru compania din Emirate, a preluat controlul aeronavei şi a încercat să o prăbuşească. Comandantul a reuşit să oprească atacul, dar a fost înjunghiat. Prin uşa deschisă a cabinei, pasagerii au văzut lupta pe viaţă şi pe moarte dintre cei doi.

"Au auzit voci sau țipete. Cineva cerea ajutor. Era un pilot. Striga: "Ajutor, ajutor, ajutor!"" povesteşte Yasmin Abukasis.

"L-au văzut pe căpitan cum iese din cabină cu sânge pe cămaşă" spune Elyakim Italy, tatăl unui pasager.

"Câţiva israelieni au fugit spre pilot, care a scos un cuțit și a încercat să-l ucidă pe celălalt pilot. Ceilalți l-au imobilizat, apucându-l de mână și trântindu-l la podea. Peste tot în jur era mult sânge" relatează Yasmin Abukasis.

Pilotul sinucigaş, legat cu cabluri de căşti

Clipurile filmate de pasageri după confruntare îi arată pe pasageri plini de sânge şi pe pilotul sinucigaş legat cu cabluri de căşti.

"Suntem la bordul avionului deturnat. În acest moment, i-am neutralizat pe teroriști și ne pregătim de aterizare. Dacă mă aude cineva, avem nevoie de ajutor!" spunea un pasager.

Comanda avionului a fost preluată de doi piloţi aflaţi în timpul liber

Comanda avionului a fost preluată în cele din urmă de alţi doi piloţi, care erau în timpul liber, printre pasageri. Nu se ştie încă naţionalitatea lor.

În acest timp, membrii echipajului şi alţi oameni s-au luptat să îi salveze viaţa comandantului aeronavei, cetăţean al Emiratelor Arabe Unite.

În Israel, alerta a provocat închiderea temporară a spaţiului aerian. Avioanele de luptă au fost ridicate de la sol de urgenţă, iar Benjamin Netanyahu şi-a convocat imediat miniştrii şi şefii agenţiilor de securitate. Interzis la Tel Aviv, avionul a fost redirecţionat către aeroportul Tabuk din Arabia Saudită.

Cei mai mulţi dintre pasageri au fost preluaţi de un al doilea avion FlyDubai pentru a-şi continua călătoria. De teamă, unii israelieni au refuzat să se urce la bord. Asta în timp ce familiile aşteptau un semn de viaţă cu sufletul la gură.

"Ne-a spus că totul este în regulă, dar nu mi-a dat prea multe detalii. Nu putem lua legătura cu el, nu există semnal" spune un pasager.

Imaginile de la aterizare arată daune la stabilizatorul de pe coada avionului, care ar fi fost provocate de căderea în gol, potrivit specialiştilor.

Israelul a lansat o anchetă la care participă şi Mossadul

Pentru a afla cauzele incidentului, Israelul a lansat o anchetă la care participă şi Mossadul. Marele semn de întrebare este cum a fost posibil ca un cetățean din Oman, ţară care nu recunoaşte şi nu are relații diplomatice cu statul evreu, să primească permisiunea de a opera un zbor direct.

"A încercat să prăbuşească avionul cu tot cu pasageri. Pilotul care a înjunghiat a fost arestat și este în prezent interogat de autoritățile saudite. Am instruit sistemele de securitate să se pregătească pentru potențiale amenințări suplimentare" a declarat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Ministrul israelian al Transporturilor a cerut ca zborurile companiei FlyDubai către Tel Aviv să fie suspendate. Asta deşi Dubaiul este principalul nod aviatic pentru israelienii care se îndreaptă spre America de Nord şi Asia.