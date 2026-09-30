Nicuşor Dan cheamă luni partidele la Cotroceni pentru consultări şi tot luni va desemna un nou premier

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că va convoca partidele luni la Cotroceni pentru consultări şi tot luni după-amiaza va desemna un nou premier. El cere partidelor consens.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, după ce Guvernul Mureşan nu a fost învestit de plenul comun al Parlamentului, că va chema partidele la o nouă rundă de consultări la Cotroceni. El a declarat că luni după-amiază va desemna un nou premier.

"Am trăit azi un nou eşec al membriilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern", a spus preşedintele la Praga.

El a mulţumit lui Siegfried Mureşan pentru că şi-a asumat această responsabilitate. "A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu formulă de guvern", a precizat şeful statului.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide cetăţeni, să înţelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens şi majoritatea este despre consens. În aceste condiţii, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru", a anunţat preşedintele Nicuşor Dan.

El a cerut partidelor să vină cu soluţii.

"Cer partidelor ca în acest răgaz să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii, care să poată să treacă, şi din nou, pentru că lucrul ăsta se întâmplă, este nevoie de consens, este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens", a spus Nicuşor Dan.

"Vreau să-i asigur pe români şi pe partenerii noştri că vom păstra direcţia pro-occidentală şi că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat", a afirmat şeful statului.