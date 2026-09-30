Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan cheamă luni partidele la Cotroceni pentru consultări şi tot luni va desemna un nou premier

Nicuşor Dan cheamă luni partidele la Cotroceni pentru consultări şi tot luni va desemna un nou premier

Nicuşor Dan anunţă noi consultări la Cotroceni, luni: "Voi desemna un nou premier" Nicușor Dan, declarația de presă susținută la Palatul Cotroceni, 17 septembrie 2026 - presidency.ro
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor D.C. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 30.09.2026, 18:14 | Modificat la 30.09.2026, 18:21

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că va convoca partidele luni la Cotroceni pentru consultări şi tot luni după-amiaza va desemna un nou premier. El cere partidelor consens.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, după ce Guvernul Mureşan nu a fost învestit de plenul comun al Parlamentului, că va chema partidele la o nouă rundă de consultări la Cotroceni. El a declarat că luni după-amiază va desemna un nou premier. 

"Am trăit azi un nou eşec al membriilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern", a spus preşedintele la Praga.

El a mulţumit lui Siegfried Mureşan pentru că şi-a asumat această responsabilitate. "A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu formulă de guvern", a precizat şeful statului.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide cetăţeni, să înţelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens şi majoritatea este despre consens. În aceste condiţii, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru", a anunţat preşedintele Nicuşor Dan.

El a cerut partidelor să vină cu soluţii.

"Cer partidelor ca în acest răgaz să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii, care să poată să treacă, şi din nou, pentru că lucrul ăsta se întâmplă, este nevoie de consens, este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens", a spus Nicuşor Dan.

Pe acelaşi subiect

"Vreau să-i asigur pe români şi pe partenerii noştri că vom păstra direcţia pro-occidentală şi că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat", a afirmat şeful statului.

D.C.
Like
nicusor dan cotroceni premier
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.