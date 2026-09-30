Ministrul Securităţii Naţionale din Israel: Un terorist a încercat să prăbuşească avionul Flydubai

Aterizarea de urgenţă a unui avion Flydubai care se îndrepta spre Israel a fost cauzată de acţiunile unui "terorist" care intenţiona să prăbuşească aeronava şi să îi omoare pe cei aflaţi la bord, a susţinut ministrul israelian al securităţii naţionale, relatează AFP. Şi Reuters a transmis, citând doi oficiali israelieni, că guvernul israelian consideră incidentul drept o posibilă tentativă de "atac terorist" comisă de unul dintre piloţi.

"Un terorist a încercat să facă să se prăbuşească un avion pentru a-i ucide pe cei 180 de israelieni aflaţi la bord", a declarat miercuri ministrul de extremă-dreapta Itamar Ben Gvir.

Potrivit relatărilor pasagerilor, consemnate de AFP şi de presa israeliană, aeronava a fost nevoită să aterizeze în Arabia Saudită în urma unui conflict între cei doi piloţi, în timpul căruia unul dintre aceştia l-a înjunghiat pe celălalt.

Doi oficiali israelieni au declarat pentru Reuters că se suspectează că un copilot l-a înjunghiat pe căpitan înainte ca membrii echipajului de cabină să intre în carlingă şi să preia controlul aeronavei.

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Cei doi, care au vorbit sub protecţia anonimatului pentru a oferi detalii presei, au menţionat că incidentul nu a avut nicio legătură cu eventuale probleme de sănătate mintală ale vreunuia dintre piloţi.

În jurul momentului în care avionul a aterizat în Arabia Saudită, Doron Spielman, purtător de cuvânt al biroului premierului israelian, a declarat pentru Reuters că incidentul nu este considerat a fi o deturnare, descriindu-l drept un "incident de altă natură".

Într-o înregistrare video care a fost preluată pe scară largă de presa israeliană, un pasager de la bordul aeronavei povesteşte că unul dintre piloţi a fost rănit grav, iar celălalt uşor în urma incidentului în care unul dintre ei a fost înjunghiat.

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Reprezentanţii aeroportului Tabuk din Arabia Saudită - unde avionul a aterizat în cele din urmă în siguranţă - au anunţat că ambii piloţi au fost spitalizaţi după ce au suferit răni. Nici aeroportul, nici pasagerul despre care se spune că ar fi israelian nu l-au identificat pe agresor.

Zborul FZ1073, care efectua cursa Dubai-Tel Aviv, şi-a schimbat ruta spre Arabia Saudită în timp ce survola spaţiul aerian iordanian, transmiţând un semnal general de urgenţă, urmat de un alt semnal care indica o posibilă intervenţie ilegală la bord, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Acelaşi site a precizat că aeronava Boeing 737 - la bordul căreia, potrivit presei israeliene, se aflau aproximativ 150 de pasageri israelieni - a transmis din nou semnalul iniţial de urgenţă generală înainte de a ateriza pe aeroportul Tabuk, situat în nord-vestul Arabiei Saudite.

Datele aeronavei păreau să indice o coborâre bruscă şi rapidă de aproape 14.000 de picioare (aproximativ 4.200 de metri) în mai puţin de 30 de secunde, înainte de transmiterea primului semnal de urgenţă, a menţionat Flightradar24. Nu a fost clar imediat cine a transmis semnalele de urgenţă.

Incidentul a declanşat consultări privind securitatea naţională în Israel, ţară care nu întreţine relaţii diplomatice oficiale cu Arabia Saudită, statul în care a aterizat avionul.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a anulat programul pentru restul zilei pentru a gestiona criza, a indicat un oficial israelian.

Duminică, Netanyahu s-a întâlnit cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite, şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, în cadrul unei vizite rare în această ţară din Golf. Israelul şi EAU au stabilit legături strânse în domeniile securităţii, apărării şi economiei de la normalizarea relaţiilor diplomatice în 2020.

Flydubai operează zboruri zilnice dus-întors între Dubai şi Tel Aviv, o rută populară în rândul cetăţenilor israelieni. Traseul de zbor traversează, de obicei, spaţiul aerian al Arabiei Saudite şi al Iordaniei.

Nu este prima dată când un zbor între Israel şi EAU aterizează în Arabia Saudită. Un zbor Flydubai pe ruta Dubai-Tel Aviv a efectuat o aterizare de urgenţă la Riad în septembrie 2025, din cauza unei urgenţe medicale, potrivit relatărilor din presa israeliană de la acea vreme.