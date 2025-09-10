Flotila umanitară a Gretei Thunberg susţine că a fost lovită de o dronă în Tunisia. Oficialii neagă incidentul

Flotila umanitară a Gretei Thunberg, care se îndreaptă spre Gaza cu ajutoare umanitare, susţine că a fost lovită de o dronă, în timp ce era ancorată în Tunisia.

Oficialii din Tunis neagă atacul şi susţine că acuzaţiile sunt nefondate. În paralel, însă, unităţi de securitate specializate investighează rezultatele unui incendiu care ar fi izbucnit de la o vestă de salvare.

Flotila umanitară a pornit la drum din Barcelona, la începutul lunii, dar a fost nevoie de două încercări de a pleca, din cauza furtunilor care au afectat Spania. Încă este neclar câte bărci are grupul Gretei Thunberg.

Organizatorii acţiunii au declarat că au aproximativ 20 de nave cu participanţi din 44 de ţări. Momentan, sunt mai puţine, dar nu ar fi exclus ca alte ambarcaţiuni din întreaga Mediterană să se alăture flotilei. Acţiunea grupului umanitar este cea mai mare încercare de a sparge blocada israeliană.

Articolul continuă după reclamă

Operaţiunea anterioară a fost un eşec, pentru că participanţii - în frunte cu Greta Thunberg - au fost arestaţi, urcaţi în avioane şi trimişi acasă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰