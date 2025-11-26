Focuri de armă în apropierea Casei Albe. Doi militari, posibili membri ai Gărzii Naţionale, printre victime
Mai multe persoane, printre care şi doi militari, aparent membri ai Gărzii Naţionale, au fost împușcate în Washington DC. Focul a fost deschis în apropierea Casei Albe, scrie CNN.
Departamentul de Poliţie Metropolitană a declarat că se află la locul incidentului, petrecut la intersecţia străzilor 17 şi I, scrie CNN.
"Vă rugăm să evitaţi zona, deoarece MPD şi partenerii noştri lucrează pentru a securiza locul", a scris MPD pe X.
Fox News transmite, la rândul său, că autorităţile răspund la un incident armat confirmat în apropierea centrului oraşului Washington, D.C., lângă staţia de metrou Farragut şi la câţiva paşi de Casa Albă. Două surse au confirmat pentru Fox News că doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi la aproximativ un kilometru de Casa Albă, dar starea lor nu este cunoscută.
CNN relatează, la rândul său, că mai multe persoane au fost împuşcate miercuri în Washington, DC, printre care cel puţin un membru al Gărzii Naţionale a SUA. CNN citează o sursă familiarizată cu informaţiile preliminare şi un oficial al forţelor de ordine.
Trupele Gărzii Naţionale din mai multe state se află în Washington, DC, de câteva luni, ca parte a campaniei preşedintelui Donald Trump de combatere a criminalităţii în capitala ţării, care s-a extins între timp şi în alte oraşe din ţară.
