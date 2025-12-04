Folosirea Signal de către șeful Pentagonului, pericol pentru trupele SUA. Dezvăluirile unei anchete interne

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol propriile trupe folosind aplicaţia de mesagerie Signal, notează un organism independent din cadrul Pentagonului. Hegseth ar fi folosit aplicaţia pentru a discuta despre atacurile aeriene din Yemen, au relatat miercuri media americane, scrie AFP, citat de Agerpres.

Statele Unite au lansat o campanie militară la începutul anului 2025 împotriva rebelilor houthi în numele protejării libertăţii de navigaţie şi a comerţului internaţional care tranzitează Marea Roşie.

Fostul consilier pentru securitate naţională al lui Donald Trump, Mike Waltz, a fost demis la începutul lunii mai, după ce un jurnalist de la revista The Atlantic a dezvăluit că a fost adăugat în mod accidental la un grup de discuţii Signal despre aceste atacuri.

Pete Hegseth ar fi dezvăluit momentul atacurilor prin aplicaţia Signal

De data aceasta, ancheta efectuată de un organism independent din cadrul Departamentului Apărării a concluzionat că Pete Hegseth, inclus în grupul de discuţii, a pus armata în pericol, potrivit presei americane.

Conversaţia conţinea mesaje în care Pete Hegseth a dezvăluit momentul atacurilor cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc, precum şi informaţii despre echipamentul militar utilizat.

Hegseth, "exonerat total"

Concluziile anchetei constituie o "exonerare TOTALĂ" a secretarului Apărării, a scris pe X purtătorul său de cuvânt, Sean Parnell.

"Demonstrează ceea ce ştiam de la început: nicio informaţie clasificată nu a fost partajată", a adăugat Sean Parnell, asigurând că "problema este închisă".

Aceste dezvăluiri vin într-un moment în care şeful Pentagonului este deja implicat într-o furtună mediatică din cauza atacurilor efectuate de armata americană în Pacific, şi în special în Caraibe, în cadrul unei aşa-numite campanii antidrog, fără a fi furnizate dovezi ale legăturilor dintre navele vizate şi cartelurile de droguri.

Administraţia Trump este criticată pentru aceste atacuri, a căror legalitate este pusă la îndoială de experţi. În centrul recentei controverse se află o operaţiune în timpul căreia forţele americane au lansat o a doua salvă împotriva unei nave deja lovite, omorând supravieţuitori.

80 de persoane ucise în urma campaniei militare

În total, peste 80 de persoane au fost ucise în această campanie militară.

În Yemen, atacurile aeriene americane au încetat în luna mai, după un acord între Statele Unite şi rebelii houthi.

Aceştia din urmă au efectuat mai multe operaţiuni în Marea Roşie împotriva nave având, după părerea lor, legături cu Israelul, precum şi cu cei mai apropiaţi aliaţi ai săi, precum Statele Unite, afirmând că astfel îi sprijină pe palestinienii din Gaza, bombardaţi şi asediaţi de Israel după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

