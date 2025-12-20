Antena Meniu Search
Marco Rubio: "Relaţiile dintre SUA şi Europa sunt în pericol"

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, vineri, că relațiile dintre SUA și Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune.

la 20.12.2025 , 13:19
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avertizat vineri că Europa ar putea pierde valorile comune cu SUA.

Afirmația lui Rubio reprezintă răspunsul la o întrebare despre noua strategie de securitate națională a SUA, în care guvernul american deplânge, printre altele, o presupusă pierdere a democrației și a libertății de exprimare în Europa, notează DPA.

Oficialul american a subliniat, într-o conferință de presă, că fundamentul relației dintre SUA și Europa este reprezentat de "faptul că avem o cultură comună, o civilizație comună, o experiență comună și valori și principii comune în ceea ce privește drepturile omului, libertatea și democrația".

Articolul continuă după reclamă

"Dacă acestea dispar, pentru că, din orice motiv, nu mai sunt o prioritate, cred că acest lucru va pune presiune și va amenința alianța pe termen lung și în ansamblu", a spus Rubio, potrivit sursei citate.

"Atunci nu mai ai decât un acord de apărare direct. Asta e tot ce ai", a adăugat Rubio.

Afirmațiile lui Rubio vin în contextul în care în noua sa strategie de securitate națională, administrația președintelui Donald Trump a calificat peisajul politic din UE drept o amenințare la adresa intereselor americane. De asemenea, strategia critică presupusele deficite democratice și restricțiile privind libertatea de exprimare.

