Marco Rubio: "Relaţiile dintre SUA şi Europa sunt în pericol"

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, vineri, că relațiile dintre SUA și Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune.

Afirmația lui Rubio reprezintă răspunsul la o întrebare despre noua strategie de securitate națională a SUA, în care guvernul american deplânge, printre altele, o presupusă pierdere a democrației și a libertății de exprimare în Europa, notează DPA.

Oficialul american a subliniat, într-o conferință de presă, că fundamentul relației dintre SUA și Europa este reprezentat de "faptul că avem o cultură comună, o civilizație comună, o experiență comună și valori și principii comune în ceea ce privește drepturile omului, libertatea și democrația".

"Dacă acestea dispar, pentru că, din orice motiv, nu mai sunt o prioritate, cred că acest lucru va pune presiune și va amenința alianța pe termen lung și în ansamblu", a spus Rubio, potrivit sursei citate.

"Atunci nu mai ai decât un acord de apărare direct. Asta e tot ce ai", a adăugat Rubio.

Afirmațiile lui Rubio vin în contextul în care în noua sa strategie de securitate națională, administrația președintelui Donald Trump a calificat peisajul politic din UE drept o amenințare la adresa intereselor americane. De asemenea, strategia critică presupusele deficite democratice și restricțiile privind libertatea de exprimare.

