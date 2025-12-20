Google îşi avertizează angajații cu vize americane să evite călătoriile în afara ţării

Google le-a recomandat angajaților săi care se află în SUA pe bază de viză să evite călătoriile internaționale, din cauza întârzierilor mari în procesarea vizelor la ambasadele americane, potrivit unui articol publicat vineri de Business Insider şi citat de Reuters .

Informația provine dintr-un e-mail intern trimis joi de firma de avocatură BAL Immigration Law, care colaborează cu Google. În mesaj, angajații care au nevoie de o ștampilă de viză pentru a reintra în SUA sunt avertizați să nu părăsească țara, deoarece timpul de procesare a vizelor s-a prelungit semnificativ.

Potrivit e-mailului, unele ambasade și consulate americane au întârzieri de până la 12 luni pentru programările de viză. Acest lucru înseamnă că o călătorie în afara SUA poate duce la o perioadă lungă de timp în care angajatul nu se mai poate întoarce în țară.

Situația este legată și de noile măsuri anunțate recent de administrația președintelui Donald Trump, care a introdus controale mai stricte pentru solicitanții de vize H-1B, destinate celor cu o profesie care necesită cunoștințe specializate. Printre noile verificări se numără și analizarea conturilor de pe rețelele sociale.

Articolul continuă după reclamă

Programul de vize H-1B, folosit intens de companiile din sectorul tehnologic pentru a angaja specialiști, în special din India și China, se află sub presiune după ce administrația Trump a impus anul acesta o taxă de 100.000 de dolari pentru noile aplicații.

Nu este prima avertizare de acest tip: în luna septembrie, compania-mamă Alphabet le-a recomandat ferm angajaților să evite călătoriile internaționale și i-a îndemnat pe deținătorii de vize H-1B să rămână în Statele Unite, potrivit unui e-mail consultat anterior de Reuters.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰